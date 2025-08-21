Lejos de calmarse los ánimos luego de los graves incidentes que ocurrieron en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda, tanto del lado de Independiente como Universidad de Chile continúan las declaraciones cruzadas, incluso a nivel bilateral entre ambos países.

Todo a la espera de que en las próximas horas la Conmebol oficialice la apertura de su expediente disciplinario y entregue las primeras sanciones provisorias. Mientras eso ocurre, la prensa argentina se pone en alerta por una convocatoria que hinchas azules realizan en redes sociales.

ver también ¡Oficial! La primera sanción a Independiente tras los incidentes con hinchas de U. de Chile

Hinchas de U de Chile enciende alertas en Argentina

El portal trasandino Infobae dio a conocer que la barra Los De Abajo, a través de sus canales en redes sociales, llamó a sus seguidores a presentarse este jueves 21 de agosto a las afueras del Consulado de ese país en suelo nacional, cerca de Plaza Italia.

El medio exhibió un afiche realizado por la agrupación de seguidores de la U en la cual acusan “traición del Estado Argentino“, el cual finalmente se borró y que hace instantes se cambió para decir que su objetivo es “protestar contra las injusticias” que vivieron al otro lado de la Cordillera.

Desde Los De Abajo afirman que hubo “una evidente confabulación entre Independiente, su barra, la Conmebol y las autoridades locales”, y exigen “garantías humanitarias y de seguridad, y la coordinación entre Estados para asegurar los derechos humanos” de los hinchas en Argentina.

Hinchas de U de Chile e Independiente durante incidentes en Avellaneda (Photosport)

Publicidad

Publicidad

La decisión de Conmebol sobre el partido

A raíz de los incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile, la Conmebol informó mediante comunicado oficial que “se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales para futuras determinaciones”.

“Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio se envió a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol“, cierra el escrito que apunta a los pasos a seguir de cara a alguna definición.

Tweet placeholder

Publicidad