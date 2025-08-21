Tras más de doce horas de silencio, el Gobierno de Argentina se pronunció tras los trágicos hechos ocurridos en Avellaneda. El ente encargado de hablar fue el Ministerio de Seguridad quien, a través de un comunicado de prensa publicado en su cuenta de X, detalla una serie de medidas contundentes en respuesta a la violencia sucedida.

En el comunicado se hace principal enfoque en los aficionados chilenos, ya que el organismo informó, por ejemplo, trabajos en conjunto con la Gendarmería y la Oficina de Inteligencia de Chile para identificar a los responsables en la frontera. Además, de comunicación formal a la Embajada de Chile para solicitar la aplicación de sanciones a los hinchas involucrados y la expulsión y prohibición de reingreso al país para los extranjeros que protagonizaron los incidentes.

Eso no es todo, porque increíblemente el comunicado concluye solicitando un duro castigo por parte de la CONMEBOL a la Universidad de Chile por lo ocurrido, sin mencionar culpabilidad del lado del elenco local. A continuación, se detallan todos los puntos anunciados.

Gobierno de Argentina anuncia primeras medidas contra la U y sus hinchas

Actuaciones inmediatas de la Aprevide y del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Identificación de los violentos de ambas parcialidades y explicación de por qué no se actuó a tiempo.

y explicación de por qué no se actuó a tiempo. Aplicación del derecho de admisión de por vida en todos los estadios de Argentina.

Entrega urgente de las cámaras de seguridad del club y sus alrededores para identificar responsables.

Acciones de la Conmebol para sancionar de manera ejemplar al club visitante y a los responsables directos por los hechos de violencia.

y a los responsables directos por los hechos de violencia. Operativo conjunto con Gendarmería y la Oficina de Inteligencia de Chile para identificar personas en frontera.

Comunicación oficial a la Embajada de Chile, con presencia en la Comisaría 4ta de Avellaneda, solicitando sanciones de ingreso a estadios para los hinchas involucrados.

Pedido a Migraciones de la expulsión y prohibición de reingreso de los violentos extranjeros al país.