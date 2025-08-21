Los coletazos de la verdadera noche caótica que se vivió en el Libertadores de América siguen. El duelo entre Independiente y Universidad de Chile fue cancelado por el mal comportamiento de los hinchas azules, lo que generó como respuesta una verdadera masacre por parte de los aficionados del Rojo.

El saldo es lamentable, con un centenar de detenidos y varios heridos que tuvieron que ser asistidos en diversos centros de salud. Por lo mismo, el gobierno del Presidente Gabriel Boric se movió con rapidez para apoyar a los hinchas.

Además, la máxima autoridad del país se refirió a lo ocurrido en horas de anoche, afirmando en su cuenta de Twitter que “lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”.

ver también Gabriel Boric confirma operativo especial para hinchas de la U agredidos en Argentina: “Irresponsabilidad en la organización”

Esta actitud para nada se ha visto reflejada en el gobierno argentino, donde todavía no hay ninguna vocería de Javier Milei, algo que fue duramente criticado por Julio César Rodríguez en Chilevisión.

“Su silencio es algo bochornoso”

El reconocido rostro de la TV aseguró en el programa Contigo en la mañana que “el silencio de la autoridad del gobierno argentino es bochornoso. Esto es bochornoso”.

“A 12 horas de esto, la reacción del gobierno argentino es bochornosa. No han emitido una palabra, un comunicado, no se han referido al caso”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Los hinchas de Universidad de Chile fueron prácticamente linchados en el Estadio Libertadores de América. | Foto: Photosport.

En ese sentido, JC declaró que “uno no sabe si pensar si esto es un ninguneo, si esto es una baja de perfil, si es que no le importa o que más no, pero que no haya una declaración a esta altura es bochornoso y ya está empezando a calentar el ánimo”.

“La actitud del gobierno argentino es bochornosa, es penosa, al menos, y es un ninguneo. Yo creo que, a esta altura, también es peligroso, un ninguneo peligroso, perdóname, pero aquí hay gente que fue cogoteada, esta gente sin ropa en esa galería”, concluyó.

Publicidad

Publicidad

ver también Periodista chileno se lanza con todo contra presidente de Independiente: “Miseria tremenda”

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules regresarán a la acción ante Everton este domingo 24 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 21 de la Liga de Primera 2025.