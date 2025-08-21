Una noche del terror se vivió anoche durante el partido por octavos de final de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile e Independiente en donde violentos incidentes entre barristas causaron la suspensión del partido y quedó con un saldo de 19 heridos y 97 detenidos.

Ante esta terrible situación, el partido fue suspendido durante el segundo tiempo en donde ambas escuadras estaban empatadas por la cuenta mínima, marcador que dejaba a la escuadra chilena como la clasificada a los cuartos de final del torneo.

Frente a la problemática, uno que lanzó desafortunadas palabras fue el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien en lugar de preocuparse por el estado de salud de los hinchas, se volcó a sanciones que siente que debe recibir el equipo chileno.

Coke Hevia se lanza contra presidente de Independiente

Tras esto, el comunicador Coke Hevia lanzó una fuerte crítica contra las declaraciones del Presidente de Independiente y las comparó con las de Michael Clark de Azul Azul.

“Lo del presidente de Independiente es de una miseria tremenda. Ya da lo mismo quien partió y el partido en sí. Un pelotudo con todas sus letras”, escribió en X (ex Twitter).

Asimismo, se refirió al caos que se vivió durante el encuentro. “Sigo viendo tv Argentina y los vecinos resguardando a compatriotas en sus casas, no solo de hinchas de Independiente, sino de la policía…terrible”.

Los dichos del presidente de Independiente

Nestor Grindetti señaló a los medios que “acá corresponde una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad a Independiente. La gente de seguridad, de Conmebol y de la ‘U’, si se pone una mano en el corazón, hay un claro responsable acá, que es la gente de la ‘U”.

Agregando que defenderá al club si es que lo amerita. “Si hay que viajar a Paraguay, vamos a viajar a Paraguay. Yo creo que acá corresponde claramente una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad a Independiente”.