Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Polémica

Gabriel Boric confirma operativo especial para hinchas de la U agredidos en Argentina: “Irresponsabilidad en la organización”

El Presidente recalcó que se buscará apoyar a los fanáticos que están detenidos en este momento en Buenos Aires.

Por Felipe Pavez Farías

Boric repudió la actitud de los hinchas de Independiente
© FOTOBAIRES/PHOTOSPORTBoric repudió la actitud de los hinchas de Independiente

Repudio total generó las graves agresiones que se registraron en el partido de revancha por Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile. Lo que terminó con la decisión de Conmebol de cancelar el encuentro. 

Pero los incidentes no terminaron ahí. Esto debido a que las deficiencias en el operativo de seguridad, permitieron los enfrentamientos entre ambas hinchas. Lo que generó imágenes escalofriantes y de repudio total por cómo los fanáticos trasandinos agredieron a los hinchas de la U

Primer parte por lo sucedido entre Independiente y U. de Chile: “No hay fallecidos”

ver también

Primer parte por lo sucedido entre Independiente y U. de Chile: “No hay fallecidos”

A tal punto de dejar a varios heridos en el Hospital Fiorito. Incluso las pertenencias que robaron a los chilenos fueron colgadas en el interior del Estadio como trofeos de guerra. Situación que fue abordada por el Presidente Gabriel Boric que repudió de principio a fin lo ocurrido. 

Repudio a hechos de violencia

Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables”, informó el mandamás a través de su cuenta de X.

Tras ello, Boric recalcó que se desplegará un plan especial para ayudar a los fanáticos en Buenos Aires. Lo que tendrá el foco principal sobre los heridos y detenidos. 

“Una barbarie”: La reacción de la prensa argentina a los incidentes entre Independiente y U de Chile

ver también

“Una barbarie”: La reacción de la prensa argentina a los incidentes entre Independiente y U de Chile

Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”, agregó.

Publicidad

Pero para cerrar el tema, agregó un particular comentario ya que desde Argentina se lanzaron contra la U y los responsabilizaron por lo ocurrido en está lamentable jornada. “Y no, nada justifica un linchamiento. Nada”, sentenció. Mensajes que superaron las 540 mil visualizaciones en la plataforma. 

Tweet placeholder
Lee también
Presidente del Rojo muestra su lado inhumano: "Los culpables son los de la U"
Copa Sudamericana

Presidente del Rojo muestra su lado inhumano: "Los culpables son los de la U"

¡En Argentina adelantan un castigo histórico para la U e Independiente!
U de Chile

¡En Argentina adelantan un castigo histórico para la U e Independiente!

Primer parte de lo sucedido entre Independiente y la "U"
Copa Sudamericana

Primer parte de lo sucedido entre Independiente y la "U"

Marcelo Díaz consternado en Bs. As. tras encerrona a hinchas de la U
U de Chile

Marcelo Díaz consternado en Bs. As. tras encerrona a hinchas de la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo