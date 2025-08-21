Repudio total generó las graves agresiones que se registraron en el partido de revancha por Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile. Lo que terminó con la decisión de Conmebol de cancelar el encuentro.

Pero los incidentes no terminaron ahí. Esto debido a que las deficiencias en el operativo de seguridad, permitieron los enfrentamientos entre ambas hinchas. Lo que generó imágenes escalofriantes y de repudio total por cómo los fanáticos trasandinos agredieron a los hinchas de la U.

A tal punto de dejar a varios heridos en el Hospital Fiorito. Incluso las pertenencias que robaron a los chilenos fueron colgadas en el interior del Estadio como trofeos de guerra. Situación que fue abordada por el Presidente Gabriel Boric que repudió de principio a fin lo ocurrido.

Repudio a hechos de violencia

“Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables”, informó el mandamás a través de su cuenta de X.

Tras ello, Boric recalcó que se desplegará un plan especial para ayudar a los fanáticos en Buenos Aires. Lo que tendrá el foco principal sobre los heridos y detenidos.

“Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”, agregó.

Pero para cerrar el tema, agregó un particular comentario ya que desde Argentina se lanzaron contra la U y los responsabilizaron por lo ocurrido en está lamentable jornada. “Y no, nada justifica un linchamiento. Nada”, sentenció. Mensajes que superaron las 540 mil visualizaciones en la plataforma.