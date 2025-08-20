Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

“Una barbarie”: La reacción de la prensa argentina a los incidentes entre Independiente y U de Chile

El escándalo que se vive en el Estadio Libertadores de América copó los principales medios argentinos.

Por Patricio Echagüe

Hinchas de Independiente ingresaron a la zona donde estaban los hinchas de la U.
© Photosport.Hinchas de Independiente ingresaron a la zona donde estaban los hinchas de la U.

En un verdadero escándalo terminó la visita de Universidad de Chile a Independiente por la Copa Sudamericana 2025. El encuentro en el Estadio Libertadores de América está suspendido por el mal comportamiento de los hinchas azules, quienes en masa cruzaron la cordillera para este encuentro.

Los hechos se dieron durante la primera mitad del partido, cuando un grupo de aficionados de la U comenzó a lanzar objetos desde la bandeja superior del estadio a los hinchas del Rojo ubicados en la zona baja de la galería.

Esto ocasionó el enfrentamiento entre ambas fanaticadas, lo que obligó a que el partido tenga que ser suspendido cuando se habían jugado un par de minutos en el segundo tiempo y con el 1-1 en el marcador.

Minuto a minuto: revancha de U de Chile e Independiente se suspende oficialmente por violencia extrema

ver también

Minuto a minuto: revancha de U de Chile e Independiente se suspende oficialmente por violencia extrema

Rápidamente estos tristes hechos coparon los principales medios de comunicación argentinos, quienes reaccionaron con todo contra los hinchas de la U.

La reacción de la prensa argentina a los incidentes entre Independiente y U de Chile

Diario Olé.

Diario Olé.

Diario Olé.

Diario Olé.

Publicidad
TyC Sports.

TyC Sports.

Soy del Rojo.

Soy del Rojo.

El Gráfico.

El Gráfico.

Publicidad
La Nación.

La Nación.

El partido finalmente en el Estadio Libertadores de América, de acuerdo a lo oficializado por la Conmebol, fue cancelado.

Lee también
Más de 540 mil visualizaciones: Boric repudia agresión contra hinchas de la U
U de Chile

Más de 540 mil visualizaciones: Boric repudia agresión contra hinchas de la U

Presidente del Rojo muestra su lado inhumano: "Los culpables son los de la U"
Copa Sudamericana

Presidente del Rojo muestra su lado inhumano: "Los culpables son los de la U"

¡En Argentina adelantan un castigo histórico para la U e Independiente!
U de Chile

¡En Argentina adelantan un castigo histórico para la U e Independiente!

Primer parte de lo sucedido entre Independiente y la "U"
Copa Sudamericana

Primer parte de lo sucedido entre Independiente y la "U"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo