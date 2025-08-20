En un verdadero escándalo terminó la visita de Universidad de Chile a Independiente por la Copa Sudamericana 2025. El encuentro en el Estadio Libertadores de América está suspendido por el mal comportamiento de los hinchas azules, quienes en masa cruzaron la cordillera para este encuentro.

Los hechos se dieron durante la primera mitad del partido, cuando un grupo de aficionados de la U comenzó a lanzar objetos desde la bandeja superior del estadio a los hinchas del Rojo ubicados en la zona baja de la galería.

Esto ocasionó el enfrentamiento entre ambas fanaticadas, lo que obligó a que el partido tenga que ser suspendido cuando se habían jugado un par de minutos en el segundo tiempo y con el 1-1 en el marcador.

Rápidamente estos tristes hechos coparon los principales medios de comunicación argentinos, quienes reaccionaron con todo contra los hinchas de la U.

La reacción de la prensa argentina a los incidentes entre Independiente y U de Chile

El partido finalmente en el Estadio Libertadores de América, de acuerdo a lo oficializado por la Conmebol, fue cancelado.