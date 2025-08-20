Universidad de Chile sale esta noche desde las 20:30 horas a jugar la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Independiente. Los azules cuentan con un 1-0 a favor obtenido en el Estadio Nacional, ventaja que esperan mantener en el Libertadores de América.

El encuentro no se vislumbra para nada fácil, ya que la U deberá saber levantarse de la dura derrota ante Audax Italiano por 3-1 en el torneo local. Con este resultado el equipo de Gustavo Álvarez quedó a lejanos nueve puntos del puntero Coquimbo Unido.

Pese al trámite adverso en la Liga de Primera, el bulla no está en condiciones de botar ninguna competencia, esto incluso si en unas horas más logra salir con vida de Avellaneda clasificando a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La sorpresiva medida que tomó la U después de su duelo ante Independiente

De acuerdo a información entregada por el sitio Emisora Bullanguera, la U ya tiene completamente confirmado su cronograma para volver al país tras su encuentro ante Independiente. Y ojo, que lo hace todavía pensando en el torneo local.

Esto lo decimos porque no habrá tiempo ni para descansar, festejar o para lamentos luego del encuentro, ya que el plantel azul viajará inmediatamente durante la mañana de este jueves a suelo chileno.

La U está entrenó en uno de los complejos de Boca Juniors para este duelo ante Independiente. | Foto: Universidad de Chile.

Una vez en territorio nacional, la comitiva del bulla se trasladará inmediatamente a La Cisterna para sumar su primer entrenamiento en el CDA de cara al partido con Everton de este fin de semana.

El encuentro ante los Oro y Cielo puede ser clave para las aspiraciones de la U en la liga, sobre todo si Coquimbo Unido enreda puntos el sábado ante Audax Italiano en La Florida. Si eso ocurre, los de Álvarez podrán acortar distancias su superan a los viñamarinos.

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs Everton?

Azules y viñamarinos se verán las caras este domingo 24 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 21 de la Liga de Primera 2025.

