Universidad de Chile se encuentra en Argentina para enfrentar a Independiente por la Copa Sudamericana. En su hotel de concentración, recibió la visita de un ilustre.

Los Azules quieren dar el golpe y eliminar a uno de los clubes más grandes del continente en su propia casa. En la ida se impusieron por 1-0, pero en el Estadio Libertadores de América será otra historia y el Rojo tiene la presión de dar vuelta la llave ante su gente.

El histórico de U. de Chile que visitó al plantel

Si hay uno que sabe lo que puede lograr Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, ese es Gustavo Lorenzetti. El argentino fue campeón de la edición 2011, marcando un gol en la final de vuelta ante Liga de Quito. Aprovechando que el club está en Buenos Aires, pasó a visitar a viejos amigos.

“Siempre es lindo ver a compañeros, amigos como (Marcelo) Díaz, (Charles) Aránguiz o (Nicolás) Guerra. Los veré ahora a la hora de la merienda”, explicó el Duende a ESPN. El zurdo comentó lo que será el partido, donde espera que la U pueda pasar de ronda.

“Creo que no va a variar mucho a lo que fue la ida. Si bien hay una pequeña ventaja, será un partido abierto. La U cuando mejor juega es cuando tiene la pelota de frente, Independiente estará con su gente y va a empujar. Si no marcan, la presión les jugará en contra y será importante que la U tenga la pelota en su poder”, analizó Lorenzetti.

Gustavo Lorenzetti llegó a U. de Chile en el 2011 y estuvo en el club hasta el 2018, siendo uno de los jugadores más queridos durante sus años vistiendo de azul. Se retiró del fútbol en el 2022 defendiendo la camiseta de Deportes Iquique. Hoy vive en Argentina, pero a la distancia sigue la campaña del Romántico Viajero.

“Fue muy importante (Gustavo Álvarez) el torneo pasado, conseguir la Copa Chile, peleando hasta el final el torneo, volver a ser protagonista a nivel internacional. Si bien está segundo, ha sido buena la campaña y ojalá coronar con un título“, indicó Lorenzetti sobre el presente de la U.

Lorenzetti en el 2018 con la camiseta de U. de Chile. Imagen: Photosport

U. de Chile se medirá ante Independiente este miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda. Los Azules quieren vivir otra noche mágica de la Copa Sudamericana, de esas que protagonizó Gustavo Lorenzetti en el 2011.

