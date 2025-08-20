Es tendencia:
Copa Sudamericana

Alineación de la U de Chile: Gustavo Álvarez sorprende con inclusión de último minuto para enfrentar a Independiente

El Romántico Viajero pretende pasar de ronda en la Copa Sudamericana. Para ello, tendrá que sacar un buen resultado en Avellaneda.

Por Jose Arias

La U tiene un cambio en su alineación.
La U tiene un cambio en su alineación.

No queda nada. Universidad de Chile definirá su futuro en la Copa Sudamericana en la tarde de este miércoles, enfrentando a Independiente de Avellaneda. El cuadro de Gustavo Álvarez necesita de alegrías, en medio de momentos difíciles.

Es que la Copa Sudamericana es el único torneo donde todavía se puede vislumbrar la cima. En la Liga de Primera 2025, tras caer ante Audax Italiano, los dirigidos por Gustavo Álvarez rifaron sus opciones.

Para el duelo ante el Rojo, el técnico del Romántico Viajero prepara algunos cambios. No tanto en estrategia, pero sí en nombres. De hecho, un jugador vuelve a la titularidad.

Los once que saltarán a la cancha por la U de Chile ante Independiente

Gustavo Álvarez prepara un cambio en la oncena titular, de cara al importante duelo por Sudamericana. Con Israel Poblete lesionado, se estipulaba que Marcelo Díaz o Sebastián Rodríguez ocuparían el puesto en el medio. Pero, no fue así.

Resulta que el DT del Bulla decidió darle un giro a su alineación y, en un cambio de último momento, prefirió meter a Maximiliano Guerrero, según señalaron desde el medio Emisora Bullanguera.

De esta forma, la Universidad de Chile parará a Gabriel Castellón en portería; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano en el medio; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi con el olfato goleador.

Maxi Guerrero jugará ante Independiente de Avellaneda | Photosport

Maxi Guerrero jugará ante Independiente de Avellaneda | Photosport

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Independiente?

Será a las 20.30 horas de este miércoles que Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda se verán las caras en el Libertadores de América. En la ida, el Romántico Viajero ganó por la mínima.

