Extraño ambiente en la mañana dominical. Al menos, en Ñuñoa. Y, para ser precisos, en las inmediaciones del Estadio Nacional. Allí, un contingente policial numeroso, dotado de un considerable armamento, hacía que la previa del Universidad de Chile ante Audax Italiano pareciese los alrededores de un conflicto bélico.

Las imágenes son claras y elocuentes. Carabineros armados y una situación exaltada, que podía desencadenar en algo peor. Por suerte, solamente unos fuegos artificiales tirados a la cancha, fue el saldo de desastres.

Todas las voces apuntan a un principal antagonista: Sebastián Sichel. El alcalde de Ñuñoa se ha mostrado reticente al desarrollo de los partidos de la Universidad de Chile y le ha puesto ciertas trabas a la localía laica. Al respecto habló Cristian Caamaño.

Cristian Caamaño se refiere al tenso momento en la previa del U de Chile vs Audax

Tras la dura derrota sufrida por la Universidad de Chile, Cristian Caamaño tomó el micrófono de Radio Agricultura y se refirió a lo acontecido en la previa del encuentro, con el despliegue policial en los alrededores del Coloso de Ñuñoa.

“Desde Azul Azul culpan a Sichel por lo que pasó. Se vivieron minutos de mucha preocupación. Lo que ocurrió afuera del estadio pudo tener consecuencias terribles“, empezó diciendo el periodista, quien criticó la actitud del edil de la comuna, debido a su claro rechazo hacia el desarrollo de los partidos de fútbol.

“Si quería ser alcalde de Ñuñoa, tenía que saber que tiene el Nacional y que se juegan partidos de fútbol. Este estadio está desde 1938. No por sus decretos va a impedir que se juegue el fútbol. Que llame a Cecilia Pérez, su correligionaria”, comentó.

“No sé si va a poder sostener la paz”

“Me dicen que a Azul Azul que también los sorprendió, porque fue una decisión de la alcaldía de Ñuñoa. No sé si se va a poder sostener la paz con una actitud similar a la de hoy. Esto tampoco quiere decir que los delincuentes vengan a hacer lo que quieran“, agregó el periodista, quien se preguntó si pasará lo mismo para el Mundial Sub-20.

“¿Hay público A, B y C para Sichel? ¿Qué va a hacer en el Mundial? ¿También van a andar con gatillo fácil?“, preguntó Cristian Caamaño, cerrando su reflexión sobre lo acontecido este domingo.

