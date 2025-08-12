Es tendencia:
Copa Sudamericana

Gustavo Álvarez le echa la culpa a clásico rival por el fracaso de la U de Chile en Copa Libertadores

El técnico del Romántico Viajero no dio una conferencia de prensa, sino una cátedra de fútbol, en la previa del duelo ante Independiente.

Por Jose Arias

© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTGustavo Álvarez le echó la culpa, paradójicamente, al triunfo de la U ante un clásico rival.

Queda poquito, muy poquito. Universidad de Chile vuelve a la competencia internacional y enfrentará, este miércoles, a Independiente de Avellaneda, por la Copa Sudamericana.

Sin duda, el momento del año para la U, que tiene un rival complejo en frente. Es por eso que Gustavo Álvarez planea la baraja y acomoda los naipes, para no cometer los mismos errores del pasado.

Justamente, sobre eso se le preguntó al DT del Romántico Viajero. Gustavo Álvarez señaló que no quiere volver a vivir lo que pasó con Estudiantes de La Plata en Copa Libertadores, equipo al que se le ganó en Argentina, pero se perdió catastróficamente en Chile.

Le echa la culpa al Clásico

En ese sentido, Gustavo Álvarez fue tajante. El profe aseguró que, en aquella ocasión, lo que le jugó en contra a la U fue haber jugado en la previa un partido tan importante como el Clásico Universitario ante Universidad Católica.

“Hay que tener cuidado con los postclásicos. Le habíamos ganado a Palestino de visita, después empatamos en Venezuela y ganamos el Clásico (Universitario). Ganar Clásicos genera más que alegría, euforia, y eso sostenido en el tiempo necesita relajación. Si eso es en medio de una competencia internacional lo pagas“, enfatizó.

Después, ganamos el otro Clásico (ante Colo Colo) y jugábamos con Guaraní. Ahí lo pudimos corregir: celebración corta y pensar en lo que viene. Los equipos se analizan pro el todo y no por segmentos. Los resultados son circunstanciales, pero la jerarquía de los equipos son importantes y pueden aparecer”, cerró.

La U ganó el Clásico Universitario con un gol tardío del Tucu Contreras | Photosport

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Independiente?

El Romántico Viajero enfrentará a Independiente de Avellaneda en el Estadio Nacional. El duelo será este miércoles 13 de agosto, a las 20.30 horas.

