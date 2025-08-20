Tanto revuelo que causó la llegada de Brayan Cortés a Peñarol y tan poco que duró el amorío entre el portero chileno y sus críticos. Tras el partido por Copa Libertadores ante Racing de Avellaneda, el odio hacia el ex Colo Colo llovió a chuzos.

Fue la jugada del tercer gol la que más enfureció a los conocedores del fútbol uruguayo. El portero chileno no saltó y, prácticamente, se agachó tras el cabezazo de Franco Pardo (90+4′).

Es por eso que el periodismo deportivo uruguayo se enfocó en la portería como una de las debilidades mostradas por Peñarol en el duelo copero de este martes. Las críticas fueron despiadadas.

Periodista charrúa se hace unas chanclas con Brayan Cortés

Tras el partido, el programa uruguayo dedicado al balompié, “Las voces del Fútbol”, salió al aire con más bronca que resiliencia. En un panel nutrido de periodistas y conocedores del deporte, se llegó a la conclusión de que uno de los puntos más débiles del equipo carbonero había sido el portero, Brayan Cortés.

“Cortés es el arquero de la Selección Chilena y Chile está eliminado del Mundial. Hay jerarquías en los equipos que no se deben perder. Que me perdone el pibe, pero no es un arquero para Peñarol“, aseguró el DT y panelista del programa, Julio César Antúnez.

“Con razón Chile está como está, con Arias y Cortés como arqueros, no haces uno“, complementó el periodista charrúa, Valentín Fletcher, mientras todos estaban de acuerdo con decir que el meta de Racing “es horrible”.

