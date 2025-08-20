ver también La figura de Racing que batió un récord por la Copa Libertadores… ¡con cuatro goles a Brayan Cortés!

Brayan Cortés y todo Peñarol seguramente pensaban en los penales para definir al clasificado rumbo a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El 2-2 en el marcador global de la serie parecía sentenciado. Pero en este deporte, para muchos el más lindo que hay, todo se termina con el pitazo.

Algo que la defensa del Manya no tuvo para nada claro. Literalmente nadie marcó a Franco Pardo por el segundo palo luego de un envío muy venenoso que hizo Gastón Martirena. Por eso mismo, el zaguero central que jugó un año en el fútbol chileno tuvo el tiempo suficiente para sacar un fuerte cabezazo que dejó parado a Cortés.

Pardo saltó solo y desató el jolgorio en la lluviosa noche de Avellaneda. El ex defensor de Unión Santa Fe acaba de llegar como refuerzo a la Acadé, que desembolsó un millón 500 mil dólares por su pase. Fue una petición expresa de Gustavo Costas luego de que no prosperara la negociación por Ignacio Vázquez, capitán del actual campeón del fútbol argentino.

Franco Pardo festeja junto a Santiago Sosa, otra figura de Racing contra Peñarol. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Un grito de gol eterno que sirvió para poner al cuadro blanquiceleste entre los ocho mejores del torneo de clubes más deseado de Sudamérica. “Estoy cumpliendo un sueño. Cuando la agarré, sabía que entraba. Le mando un saludo a mi mujer, que está en la tribuna. Estamos muy felices esperando un bebé”, dijo Franco Pardo luego del encuentro que lo erigió como figura inesperada.

El cabezazo de Pardo para derrotar a Brayan Cortés.

Publicidad

Publicidad

Pero la noche mágica de Pardo no terminó ahí. Tenía un ingrediente más: necesitó la ayuda de los hinchas para poder volver a casa. Sí, tal como leen: la camioneta del zaguero central de 28 años no partía por sí sola. Por eso mismo, varios fanáticos de Racing lo ayudaron con un empujón, donde evidentemente hubo espacio para las bromas.

Tweet placeholder

“No vayas a filmar esto, ¿eh?”, gritó el héroe, uno más de los que puso fuerza para conseguir el objetivo. Claramente, alguien estaba grabando la escena, que se viralizó rápidamente en las redes sociales. El mensaje dejaba clara la anécdota: “POV: vas a la cancha a ver a Racing y tu papá termina empujando la camioneta con Pardo”, escribió Valeria Espinoza. Una noche increíble para el ex jugador de Palestino.

Publicidad

Publicidad

ver también Claudio Baeza es figura en Copa Libertadores: Colo Colo se farreó su vuelta a comienzo de año

El paso por Chile de Franco Pardo, verdugo de Brayan Cortés y Peñarol en la Libertadores

Antes de derrotar a Brayan Cortés y ser el responsable directo de la eliminación de Peñarol en la Copa Libertadores, Franco Pardo dio una vuelta muy larga en el fútbol profesional. No tuvo mucha suerte en Belgrano de Córdoba y llegó a Estudiantes de Río Cuarto, en el ascenso trasandino.

Tras esa experiencia, en febrero de 2022, Pardo llegó a Palestino, donde fue dirigido por el mismo entrenador que lo pidió para Racing Club: Gustavo Costas, que lo mandó a buscar a Unión Santa Fe. En el Tino, el argentino fue un indiscutido en la zaga.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Costas dejó Palestino para ir a dirigir a la selección de Bolivia. Tuvo a Pardo ahí. (Javier Salvo/Photosport]).

El cordobés totalizó 29 partidos en la campaña del Tino, que terminó en el cuarto puesto de la tabla de posiciones. No anotó goles y recibió cuatro tarjetas amarillas en casi mil 400 minutos de acción, según los datos provistos por Transfermarkt. Eso sí, no permaneció en el cuadro árabe y saltó a All Boys, desde donde atrajo al cuadro Tatengue, que pagó 140 mil dólares por él. Es decir, recibió más de 10 veces lo invertido en ese negocio.

Franco Pardo en acción por Palestino: fue el héroe de Racing en la Libertadores. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Publicidad

Publicidad