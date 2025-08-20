Racing Club consiguió su clasificación a la ronda de ocho mejores en la Copa Libertadores con un gol agónico en el que nada pudo hacer Brayan Cortés, quien se quedó atornillado al piso. Un cabezazo sobre la hora de Franco Pardo puso a la Academia en los cuartos de final.

Pero antes de eso, un doblete de la gran figura que tiene el cuadro blanquiceleste le sirvió para establecer un récord en El Cilindro de Avellaneda. Se trata de Adrián Maravilla Martínez, quien apareció por partida doble para igualar la serie ante el Manya.

Un rebote afortunado y un penal ejecutado prácticamente al ángulo le permitió a Martínez llegar a 16 conquistas en certámenes internacionales. Por ahora, una cifra inalcanzable en uno de los equipos grandes que tiene Argentina. Que tenía muchísimos años de vigencia. Minutos más tarde, anotó su diana 17.

“Supera a Norberto Raffo y se convierte en el máximo goleador de Racing Club en la historia de los torneos Conmebol”, contó el estadístico español Míster Chip para realzar la figura del ex ariete de Instituto de Córdoba, quien fue campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa con la Acadé.

Adrián Martínez festeja uno de sus goles ante Peñarol con el uruguayo Adrián Balboa. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Con esto, Martínez dejó atrás a Raffo, un ariete que militó en los blanquicelestes desde 1967 hasta 1969. Y que tuvo un paso por el fútbol chileno: jugó en Huachipato en 1973, aunque sólo durante unos meses. Terminó aquel año en la Asociación Cultural y Deportiva Altos Hornos Zapla de su país. Para esto, un cuarto de los goles se los hizo al mismo arquero chileno. En la misma edición del torneo. Y ante dos clubes diferentes.

Adrián Martínez hace historia con Racing en la Copa Libertadores: ¡un cuarto de su botín fue a Brayan Cortés!

Racing Club enfrentó dos veces a Brayan Cortés en la edición 2025 de la Copa Libertadores. En la fase de grupos, Adrián Maravilla Martínez le anotó dos goles en la estrepitosa goleada del cuadro trasandino a Colo Colo, que con esa caída materializó su eliminación del plano internacional completo esta campaña.

El penal de Adrián Martínez ante Peñarol. (Marcelo Endelli/Getty Images).

En ese 4-0, Maravilla celebró un doblete. Lo mismo que hizo ante el Indio en la revancha de la llave por los octavos de final. De esos 16 tantos que lleva el atacante de 33 años en torneos internacionales de la Conmebol, cuatro se los anotó el ex golero del Cacique.

Así celebró Adrián Martínez ante Colo Colo en El Cilindro. (Fotobaires/Photosport).

Un cuarto de su producción fue por vencer al meta surgido en las inferiores de Deportes Iquique, quien recibió varias críticas por su actuación frente a Racing en la lluviosa noche de Avellaneda el martes 19 de agosto de 2025. Adrián Martínez va por más, con el apetito de un goleador voraz que nunca deja de creer que puede marcar.

