Brayan Cortés enfrenta un tremendo desafío, porque este martes 19 de agosto se juega la revancha entre Peñarol y Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores. El cuadro uruguayo tiene una ventaja de 1-0, pero no será una visita fácil al Cilindro de Avellaneda.

El duelo, pactado para esta noche a las 20:30 horas chilenas, será uno de los más atractivos de la ronda de octavos y el ambiente copero ya se comenzó a sentir, tanto por los hinchas como por los jugadores.

Para su visita a Buenos Aires, Peñarol buscó concentrarse en un lugar tranquilo y eligió un barrio privado en la zona de Hudson. Esto, obviamente, para evitar cualquier distracción en las horas previas al partido. Sin embargo, el plan no funcionó del todo.

Pasadas las tres de la mañana de este martes, el descanso de los jugadores de Peñarol fue interrumpido por fuegos artificiales que lanzaron hinchas de Racing en las afueras de su hotel. La situación se repitió más tarde (cerca de las 4:45 horas), según relató el periodista Enrique Arrillaga.

Peñarol enfrenta a Racing en la Copa Libertadores

Para esta noche, se espera un operativo con más de 800 policías y 150 funcionarios de seguridad privada en el Cilindro. Se dijo que el duelo podía suspenderse por la alerta meteorológica que vive Buenos Aires, pero desde Argentina comentan que no debería haber cambios.

Ante Racing, Peñarol formaría con Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Javier Méndez y Maxi Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade y Eric Remedi; Javier Cabrera, David Terans y Maxi Silvera.