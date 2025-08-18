Peñarol ya tiene entre sus filas a Brayan Cortés, ex Colo Colo que se ha afiatado de buena manera al club charrúa, demostrando su capacidad como portero, hasta el momento en torneos nacionales e internacionales.

Los Carboneros regresan al ámbito internacional y deberán enfrentar a Racing Club de Avellaneda por los octavos de final de Copa Libertadores 2025, duelo en que se verá las caras con su excompañero en La Roja, Gabriel Arias.

¿Cuándo juega Peñarol vs. Racing Club? Horario y dónde ver EN VIVO

Peñarol vs. Racing Club juegan este martes 19 de agosto, desde las 20:30 h ora chilena , en el Estadio Presidente Perón, por los octavos de final en Copa Libertadores 2025.

El partido entre Aurinegros y los de Avellaneda, será transmitido por televisión, en la señal de ESPN Premium y de manera online por streaming, a través de Disney+ Premium , para usuarios previamente suscritos a la plataforma.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)*

