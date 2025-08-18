Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores 2025

Peñarol vs. Racing Club: Cuándo, a qué hora es y dónde ver a Brayan Cortés por Copa Libertadores

Todo indica que el chileno podría estar nuevamente presente en el torneo CONMEBOL.

Por Franccesca Arnechino

Cortés asoma nuevamente como titular en el cuadro aurinegro.
© @oficialcap vía InstagramCortés asoma nuevamente como titular en el cuadro aurinegro.

Peñarol ya tiene entre sus filas a Brayan Cortés, ex Colo Colo que se ha afiatado de buena manera al club charrúa, demostrando su capacidad como portero, hasta el momento en torneos nacionales e internacionales.

Los Carboneros regresan al ámbito internacional y deberán enfrentar a Racing Club de Avellaneda por los octavos de final de Copa Libertadores 2025, duelo en que se verá las caras con su excompañero en La Roja, Gabriel Arias.

¿Cuándo juega Peñarol vs. Racing Club? Horario y dónde ver EN VIVO

Peñarol vs. Racing Club juegan este martes 19 de agosto, desde las 20:30 hora chilena, en el Estadio Presidente Perón, por los octavos de final en Copa Libertadores 2025.

El partido entre Aurinegros y los de Avellaneda,será transmitido por televisión, en la señal de ESPN Premium y de manera online por streaming, a través de Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos a la plataforma.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

  • VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
  • DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 241 (HD)*
  • CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
  • GTD/TELSUR: 70 (SD)
  • MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
  • TU VES: 522 (HD)
  • ZAPPING: 100 (HD)*
Mientras Brayan Cortés se bajó el sueldo a 30 millones, esto cobra Gabriel Arias en Racing

ver también

Mientras Brayan Cortés se bajó el sueldo a 30 millones, esto cobra Gabriel Arias en Racing

Tabla de posiciones torneo Copa Libertadores 2025

Publicidad
Lee también
La potente decisión que toma el DT de Peñarol con Brayan Cortés
Internacional

La potente decisión que toma el DT de Peñarol con Brayan Cortés

La decisión de la Conmebol que cambia el fútbol sudamericano
Internacional

La decisión de la Conmebol que cambia el fútbol sudamericano

¿A qué hora juega Peñarol vs. Racing Club? Dónde ver a Brayan Cortés
Copa Libertadores

¿A qué hora juega Peñarol vs. Racing Club? Dónde ver a Brayan Cortés

Lo "sacaron de la calle", le interesó a un grande de Ecuador y es figura en Chile
Chile

Lo "sacaron de la calle", le interesó a un grande de Ecuador y es figura en Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo