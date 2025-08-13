Por esas cosas extrañas, el fútbol chileno tuvo un refuerzo olvidado en la Primera B 2020 que hoy en día brilla en el actual campeón de Argentina. De hecho, es un bastión en la defensa de Platense, club del que además es el capitán. Una pieza clave en la hazaña para el primer título del Calamar.

Así mismo la describió este zaguero central que a fines de octubre de 2020 se enroló en San Luis de Quillota: se trata de Ignacio Vázquez, un símbolo del monarca en el vecino país. Tiene 28 años y fue protagonista del mercado de fichajes en suelo trasandino.

Pero con un fichaje frustrado en Racing Club, que finalmente se decantó por ex Palestino Franco Pardo. Luego de su paso por los Canarios, Vázquez jugó en Cerro Largo de Uruguay. Y en enero de 2023 fichó como refuerzo de Platense. Por ende, sabe bien de qué habla cuando cuenta la interna del club enclavado en el barrio Vicente López.

Ignacio Vázquez en acción por San Luis de Quillota, donde jugó 13 partidos y le hizo un gol a Ñublense. También regaló una asistencia.

“El día a día es muy difícil, a veces te bañas con agua fría, las canchas no están en condiciones para entrenar. Cuando llueve no tienes lugar para entrenar. Cuesta mucho. El club no tiene un predio, se hace muy difícil. Se está buscando la manera de seguir creciendo”, describió Vázquez en Retorno Calamar.

Añadió que “logramos algo lindo, es para hacer una película. Vamos de un predio a otro. Sé que el club el día de mañana lo tendrá. Es lo que todos queremos: dejar algo y mejorar el club para que el futbolista en dos o cinco años tenga esto que logramos nosotros”.

Ignacio Vázquez ante Agustín Urzi en la final que Platense le ganó a Huracán. (Joaquín Camiletti/Getty Images).

“Lo decíamos con el Negro (Sergio Gómez, ex DT de la dupla campeona). Tratamos de levantar eso, de subir. De solucionarlo. Sé que el club busca la forma, pero a Platense le cuesta mucho lo que otros clubes es más fácil. Un día te bañas con agua fría, tratas de hacerla buena”, expuso el Nacho Vázquez.

Pasó por el fútbol chileno: Ignacio Vázquez remece a Argentina con sus declaraciones sobre Platense

Este zaguero que supo jugar en la segunda categoría del fútbol chileno y gritó campeón en Argentina ante Huracán en la gran final dijo que se reservó varias vivencias. Pero graficó mucho de su sentir. “Vamos, entrenamos en canchas en malas condiciones. Tratamos de solucionar. Así es el día a día”, dijo Ignacio Vázquez.

“Con Seba (Ordóñez, el presidente) hablo casi siempre. Le buscamos la vuelta. Hay que ser agradecido con lo que se puede. A veces no todo se puede. La gente no sabe lo que vivimos el día a día. Yo le cuento y me dicen ‘no lo puedo creer’. Por eso digo que hay que hacer una película”, manifestó el recio marcador central.

“Una vez fuimos de viaje a Sarmiento en un micro. Nos caía agua de todos los aires acondicionados. Me tuve que tirar atrás, arriba de los cuatro sillones, durmiendo arriba. Nosotros tratamos de decir que es una anécdota más. Tengo miles, alguna me la guardaré para mí puertas adentro”, aseguró Vázquez.

SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA – JUNE 01: Ignacio Vazquez, President Sebastián Ordóñez, Guido Mainero of Platense lift the Champion’s trophy after winning the the Torneo Apertura Betano 2025 Final between Huracan and Platense at Estadio Unico Madre de Ciudades on June 01, 2025 in Santiago del Estero, Argentina. (Photo by Joaquín Camiletti/Getty Images)

Y profundizó. “Hay muchísimas cosas y vos decís listo, es para hacer una serie de Netflix. Nos metemos ahí, tengo videos, hay videos de viajes. Nos cuesta el doble, pero así como costó el doble, lo hicimos más fácil nosotros para darle la alegría a la gente, al club, la institución y el presidente”, sentenció Ignacio Vázquez, referente de una gesta épica e histórica de Platense. El Calamar, que gritó campeón por primera vez en la élite de Argentina en 2025.