San Luis de Quillota quiere ser protagonista en la Primera By de la mano de Humberto Suazo, intentan armar un plantel competitivo. Por esto, firmó a Sergio Vergara.

Los Canarios quieren volver a la máxima categoría del fútbol chileno y para lo cual, decidieron confiar en Chupete. El “Hombre venido del Planeta Gol” se retiró como jugador y de inmediato se calzó el buzo de entrenador de los quillotanos.

La llegada de Vergara a San Luis de Quillota

Como suele suceder en la Primera B, los equipos sufren grandes modificaciones en su plantel y hay que trabajar para poder armar un grupo competitivo que pueda ser protagonista en el ascenso. En esa misión está Chupete Suazo y San Luis, para lo cual ya amarraron a un nombre bastante interesante.

ver también Mercado de fichajes: siente afecto por Almirón y afina su regreso a la primera división de Chile

Luego de la presentación oficial de Suazo como nuevo DT, los Canarios anunciaron a algunos refuerzos. Entre los que arriban, destaca la presencia de Sergio Vergara. El delantero de 31 años que militó en San Felipe durante el 2025, arriba al Lucio Fariña Fernández.

Vergara es un atacante que cuenta con una importante trayectoria. Formado en Universidad de Chile, tuvo un paso por el fútbol mexicano jugando en Celaya, Pachuca, Mineros de Zacatecas y Morelia. En Chile ha defendido las camisetas de Valdivia, Everton, Curicó Unido, Cobreloa y Rangers.

En la última temporada en Unión San Felipe, Sergio Vergara jugó 33 partidos, anotando 7 goles y entregando 4 asistencias. Ahora en el 2026, intentará ser pieza fundamental en el esquema de Chupete Suazo.

Publicidad

Publicidad

La Primera B 2026 promete ser muy apretada, con el descenso de Unión Española y Deportes Iquique, más los candidatos de siempre como Cobreloa, Santiago Wanderers, Temuco y Rangers, entre otros, harán un torneo muy lindo. San Luis quiere sumarse a la disputa por el título.