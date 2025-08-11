Este experimentado arquero pasó por la U de Chile durante el primer semestre de 2022 y hoy en día es figura en Argentina. Eso sí, acaba de superar una rebelde lesión muscular que le impidió jugar durante casi tres meses. “Se hizo interminable”, explicó luego de ver acción nuevamente en el programa Paso a Paso.

Las referencias son para Hernán Galíndez, el portero y capitán de Huracán, que venció a Tigre por 1-0 gracias a un afortunado gol de Leonardo Gil. “Si tira el centro es un caradura porque no había nadie dentro del área. Para mí está raro”, expuso el meta sobre la conquista del ex volante de Colo Colo.

“Fue la segunda vez que me desgarro en mi carrera y probablemente fue la que más me costó volver. Decían que me quería ir de Huracán y que estaba esperando una oferta. Todo era mentira”, apuntó el mundialista con Ecuador en Qatar 2022.

Hernán Galíndez en acción ante la selección chilena. (Marcelo Hernández/Getty Images).

Hoy en día, Galíndez es un bastión del equipo de otro ex Universidad de Chile: el experimentado director técnico Frank Kudelka. “Es un orgullo ser el capitán de Huracán y representar a una hinchada tan grande. Les debemos el título, estuvimos cerca dos veces”, reconoció el meta formado en las inferiores de Rosario Central.

“No lo pudimos conseguir. Lo seguiremos intentando hasta que dios quiera”, aseguró el rosarino nacionalizado ecuatoriano sobre la derrota en la final frente a Platense. También aquel torneo que ganó el Vélez Sarsfield de Gustavo Quinteros.

Este golero, quien salió de la U de Chile con polémica rumbo al Aucas de Ecuador y luego, pasó a Huracán de Argentina por fin está de vuelta. No tuvo un recibimiento cariñoso precisamente. La hinchada de Tigre literalmente empapeló a Hernán Galíndez.

“Me gritaban vendepatria, te viniste a matar de hambre a Argentina, te hiciste ecuatoriano porque no quieres a Argentina. Les dije que estoy orgulloso de ser ecuatoriano, pero sí, había cosas interesantes”, contó Galíndez en uno de los programas más tradicionales de TyC Sports.

Sobre el final del partido, hubo una salvada providencial en el arco del Globo. Fue Hernán de la Fuente quien evitó el empate del Matador de Victoria. “Cuando la peinan adelante no veo y me pasa por arriba. Hace justo un globo donde estoy parado”, describió Galíndez.

Hernán Galíndez es capitán y referente de Huracán, donde ha jugado 65 partidos. Ha dejado 34 vallas invictas. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Cuando me di vuelta estaba Herni ahí. Igual le pagan para eso, que no se agrande”, sentenció el golero de 38 años, quien está muy contento de haber dejado esa lesión muscular como parte de la historia.

