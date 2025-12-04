A pesar de que la temporada aún no termina, en Colo Colo ya se preparan para la temporada 2026, definiendo tanto las salidas como las posiciones por cubrir y una de esas es en ataque, donde el Cacique tuvo grandes problemas este año, dependiendo exclusivamente de lo que hiciese Javier Correa.

Es en ese contexto donde no son pocos los nombres que han comenzado a sonar en el Cacique, muchos de ellos interés de la dirigencia, otros de Fernando Ortiz e incluso algunos que han sido ofrecidos.

ver también ¿Preparando su regreso? Brayan Cortés reaparece en Chile con ‘guiño’ a Colo Colo

Este último caso es lo que ocurre con Agustín Urzi, jugador argentino de 25 años, extremo izquierdo y cuya última temporada defendió la camiseta de Huracán de Argentina, pero cuyo pase pertenece al FC Juárez de México.

Agustín Urzi ofrecido en Colo Colo

El comunicador y panelista del medio partidario de Colo Colo, ‘Popular y eterno’ Claudio Canario, conocido como Claudio Colo Colo, publicó en su cuenta de X que: “Agustín Urzi, extremo izquierdo que actualmente está a préstamo en #ACHuracan y cuyo pase pertenece a #FCJuarez, fue ofrecido a #ColoColo”.

La noticia coincide con la información que llega desde Argentina, donde se informó que el nuevo DT de Huracán, Diego Martínez, no tendrá en cuenta al extremo argentino, que este año disputó un total de 35 partidos, anotando solamente 3 goles.

Agustín Urzi fue ofrecido a Colo Colo para el 2026. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

De esta forma, Urzi deberá volver a FC Juárez, conjunto al que llegó tras su paso por Racing Club, donde conquistó la Copa Sudamericana 2024 y donde solamente alcanzó a jugar 25 duelos en México y anotar un gol antes de emprender vuelo a su país. De acuerdo a Transfermarkt, el pase de Urzi tiene un valor de 1.2 millones de euros, sin embargo, un préstamo es una opción viable debido a que no es considerando en el club azteca.

Los números de Agustín Urzi este 2025

De acuerdo a Transfermarkt, Urzi disputó este 2025 un total de 35 duelos con Huracán de Leonardo Gil, incluido 7 de Copa Sudamericana y dos de Copa Argentina, en ellos solamente anotó tres goles, uno por la liga trasandina y dos por Sudamericana, ambos ante Racing de Montevideo de Uruguay.

Huracán, en tanto, quedó 11° de la zona A del clausura de la Liga de Argentina con 20 puntos y no clasificó a postemporada.

Publicidad