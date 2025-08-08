La fecha del torneo trasandino contó con una sorpresa de palabras mayores. Huracán de Frank Kudelka logró superar a Tigre de visitante y se mete en la lucha por avanzar a la siguiente ronda del Clausura.

Pero además el “Globo” queda en la tabla anula con 33 unidades. Lo que le permite soñar a la Copa Libertadores, donde está solo a dos puntos. Campaña más que elogiable y que tiene como genio y figura a Leonardo Gil.

El ex Colo Colo se vistió de héroe y en el Estadio José Dellagiovanna volvió a confirmar su buen rendimiento. El volante llegó hasta el área rival y con potente zurdazo batió al golero Felipe Zenobia. Anotación que alcanzó para llevarse los tres puntos.

Presentación del “Colo” que destacó de principio a fin su adiestrador. “Es un jugador de mucha intensidad. No deja de correr. Siempre te da un plus. Está en una posición de campo distinta a la que jugaba siempre”, recalcó Kudelka.

Pero el ex Universidad de Chile también hizo hincapié en el gran papel que juega Gil y que es pieza clave en la táctica del equipo. “Sabe encontrar los espacios en ataque. Te hace jugar el equipo con sus cambios de frente. Estoy contento por su rendimiento”, agregó Frank. Justamente lo que más necesita hoy el Cacique con Almirón.

Ahora Huracán se mentaliza en lo que será la ronda de octavos de final de Copa Sudamericana don de visita primero a Once Caldas el martes 12 de agosto. La revancha será en Buenos Aires el 19 del mismo mes.

¿Cuánto ganaba Leo Gil en Colo Colo?

El volante argentino nacionalizado chileno recibía cerca de 60 millones cada 30 días durante su estadía en Colo Colo. Cabe consignar que en ByN decidió negociar su permanencia en el Monumental, pero con una reducción de sus ingresos.

Lo que no aceptó el jugador y decidió irse a Huracán. Ahora en el “Globo”, lo recibieron con los brazos abiertos y sin ningún pero. Según el sitio Salary Sports, el “Colo” recibe 180 mil euros por temporada.

