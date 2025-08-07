Es tendencia:
Boca Juniors

Diego Latorre no quiere ver ni en pintura a Carlos Palacios en Boca: “Vive en una realidad paralela”

El comentarista de ESPN criticó duramente a Carlos Palacios y su nefasto presente en Boca Juniors, fuera de los planes de Miguel Ángel Russo y polémicas futbolísticas y extra futbolísticas.

Por Diego Jeria

Gambeta Latorre disfrutaba a Palacios en su llegada a Boca, ahora lo hace bolsa.

Boca Juniors es una caldera y los ánimos están muy lejos de ser los mejores en el estadio La Bombonera. Por eso, y por un rendimiento paupérrimo y actitudes poco profesionales, Carlos Palacios es uno de los más criticados en el xeneize.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo registra once partidos sin ganar, timbrando la peor racha en la historia de Boca. Mientras, Palacios se ha visto envuelto en polémicas por actos de indisciplina y cuestionamientos por su forma en entrenar.

De hecho, el chileno no ha sido convocado en los últimos partidos y como van las cosas todo indica que Russo tampoco lo considerará para el duelo de este fin de semana ante Racing Club.

Latorre acusa a Carlos Palacios de “realidad paralela” en Boca Juniors

En ESPN F90 Argentina, el ex delantero de Boca Juniors y hoy comentarista, Diego Latorre, lanzó nuevas y duras críticas al ex jugador de Colo Colo, que se formó futbolísticamente en Unión Española.

Latorre aburrido con el chileno: se lanza contra Carlos Palacios en Boca Juniors.

Palacios tiene condiciones, pero vive en una realidad paralela. Boca es un punto de partida y por sus actitudes veo como que está extraviado. Como que piensa: hago esto y lo otro total, no tengo consecuencias“, criticó Gambeta.

Latorre sentenció que “da la sensación que él ya está satisfecho y lo demuestra con sus actitudes. Siempre está recordando ‘yo jugué acá y allá’. Hoy es la actualidad, demostrálo. Tu destino arranca cuando llegas a Boca“.

Este 2025 Palacios registra 23 partidos con Boca juniors entre el campeonato nacional, Copa Libertadores, Mundial de Clubes y Copa Argentina, con tres goles y tres asistencias.

