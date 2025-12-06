Es tendencia:
Mercado de Colo Colo: club argentino está interesado en llevarse a Salomón Rodríguez

Los Albos no acertaron en los fichajes de este año y uno de ellos podría despedirse ante Audax Italiano.

Por César Vásquez

Colo Colo no tuvo fortuna con los refuerzos en 2025.
Uno de los grandes dolores de cabeza que ha tenido Colo Colo en el 2025, se llama Salomón Rodríguez. El delantero no ha dado el ancho y un club argentino podría llevárselo.

Hay varias razones que explican la pésima temporada que han tenido los Albos en el año del centenario. Una de ellas es la mala elección de refuerzos. Si bien hicieron una inversión importante, el dinero en el fútbol nunca asegura nada y en Macul lo aprendieron a la mala.

El club que viene por Salomón Rodríguez

Salomón Rodríguez arribó a Colo Colo procedente de Godoy Cruz. El uruguayo prometía ser carta de gol y pelearle el puesto a Javier Correa en el ataque. Además, el alto valor de su pase prometía que llegaba un delantero que daría que hablar. Lo terminó haciendo, pero para mal.

Los Albos pagaron 1.2 millones de dólares por el 50% del pase de Rodríguez, pero tras casi un año los hinchas piden el ticket de cambio. El charrúa ha jugado 27 partidos y solo ha anotado 3 goles. Una producción bajísima.

Debido a su negativo rendimiento, Colo Colo no vería con malos ojos que Salomón Rodríguez viera la puerta de salida del club. Claro que por lo pagado no lo van a regalar y aquí es donde apareció un equipo interesado, quienes podrían ayudar a los de Macul con esta situación.

De acuerdo a la información de Radio ADN, Huracán de Argentina consultó las condiciones para quedarse con el atacante. Con esto, las negociaciones podrían comenzar en los próximos días para que Rodríguez regrese al otro lado de la Cordillera de los Andes, donde ya jugó en Godoy Cruz.

Salomón Rodríguez solo ha hecho 3 goles en Colo Colo. Imagen: Photosport

El uruguayo todavía tiene contrato por dos años más con los Albos. Desde el Monumental estarían dispuestos a darlo a préstamo para que el jugador recupere la confianza y se revalorice en el club de Parque Patricios. Ante Audax, podría ser el fin del polémico paso de Salomón Rodríguez por Colo Colo.

