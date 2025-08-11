Si bien hizo noticia con sus refuerzos, la U de Chile se quedó con las ganas de su gran carta para la segunda rueda. Tras el cierre del mercado de fichajes de invierno en el fútbol chileno, el Bulla no logró concretar al 9 que estaba pidiendo Gustavo Álvarez.

Nombres en la mesa hubo varios pero el elenco estudiantil se la jugó toda por uno en específico: Maximiliano Rodríguez. El artillero no estaba sumando minutos en Platense en los últimos meses y esperaban un préstamo que no se concretó.

Ahora el ex Huachipato está enfocado en recuperar el terreno perdido y este domingo dio el primer paso. Y es que luego de cinco meses, volvió a las canchas con el Calamar aunque para un amargo empate sobre la hora ante Instituto.

Maximiliano Rodríguez regresa a la acción tras interés de la U

Luego de haber sonado y con mucha fuerza en la U, Maximiliano Rodríguez tuvo su esperado regreso a las canchas. El delantero chileno fue parte del empate 1 a 1 de Platense con Instituto en el que cortó cinco meses sin acción.

El Calamar, actual campeón del fútbol argentino, logró abrir la cuenta temprano para amargar al dueño de casa. Fue Damián Puebla quien en los 18′ minutos de juego puso en ventaja al monarca trasandino.

Hubo que esperar hasta los 83′ para que Maximiliano Rodríguez saltara a la cancha. El chileno volvió a sumar minutos luego de su último partido el 12 de marzo por la Copa Argentina. Desde entonces se mantuvo al margen por una pubalgia que no le dio tregua.

Lamentablemente para el artillero, su equipo terminó dejando escapar el triunfo sobre la hora. Fue en los descuentos cuando Ronaldo Martínez marcó el 1 a 1 con el que terminó el duelo en el Estadio Mario Albert Kempes.

No obstante, el regreso a las canchas del atacante es una buena noticia para el fútbol chileno. Nicolás Córdova sigue atento a todos los jugadores pensando en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, donde apostará por renovar el plantel pensando en el futuro.

Maximiliano Rodríguez deja atrás su opción en la U y se enfoca en ayudar a Platense a ir por un inédito bicampeonato. El delantero tratará de demostrar que puede ser clave para revalidar el título y así ganarse su lugar en la Roja.

¿Cuáles son los números de Maximiliano Rodríguez en Platense?

Con su actuación ante Instituto, Maximiliano Rodríguez llegó a los 7 partidos oficiales en total con Platense esta temporada. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 254 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Platense?

Maximiliano Rodríguez y Platense ahora se enfocan en lo que será la próxima fecha del torneo argentino. Este sábado 16 de agosto desde las 13:15 horas el Calamar recibe a San Lorenzo.