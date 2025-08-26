Inauguraron el estadio con bombos y platillos. El Claro Arena simplemente es un lujo para Universidad Católica. El mejor recinto de Chile, sin dudas, con aires europeos y tecnología al servicio de la seguridad.

Fernando Zampedri había despedido el antiguo San Carlos de Apoquindo y, como si se tratase de un guion hollywoodense, le dio la bienvenida con una anotación al Claro Arena.

Todos felices, hasta allí. Sin embargo, el nuevo recinto de Universidad Católica podría esconder algo que preocupa a algunos. El hecho fue desvelado en el programa Pauta de Juego, conducido por Coke Hevia.

¿Qué es lo que preocupa a Universidad Católica sobre el Claro Arena?

Fue dicho en Pauta de Juego. Al analizar el tema del nuevo estadio de Universidad Católica, los panelistas del programa acordaron sobre el sujeto que preocupa en la precordillera: la cancha.

Y no es porque esté mala, sino porque estaría generando problemas físicos en los jugadores de la UC. “No sé si es coincidencia o no, pero hubo tres lesionados en el partido de Católica“, aseguró Coke Hevia.

“Zampedri se desgarró; Clemente Montes tiene un tema en el tobillo que viene arrastrando; y como se tomó Daniel González, que se aguantó, pero se apretó un poquitito“, enumeró el periodista, señalando una posible vinculación entre los problemas físicos y la cancha.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

El cuadro precordillerano volverá al ruedo el próximo sábado, cuando enfrenten a Cobresal, por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025. Este partido, que se jugará en el Claro Arena, está programado para las 17.30 horas del sábado 30 de agosto.

