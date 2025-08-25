Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Eliminatorias

Se pone el disfraz de Tigre: la extraña coincidencia entre Ricardo Gareca y Nicolás Córdova

Se acerca la fecha de Eliminatorias y ambos DT afloran con un punto en común que es, por decirlo menos, polémico.

Por Jose Arias

Nicolás Córdova imitó una decisión de Ricardo Gareca.
© PhotosportNicolás Córdova imitó una decisión de Ricardo Gareca.

El 24 de agosto del 2024, Ricardo Gareca lanzaba la nómina para hacer frente a Argentina y a Bolivia en la doble fecha de Eliminatorias de principios de septiembre. Casi un año después, Nicolás Córdova hace lo mismo, pero para los duelos ante Brasil y Uruguay.

Es distinta la perspectiva de ambos. Si bien Ricardo Gareca aún no era vilipendiado por su actuar en la Selección Chilena, ya venía de un fracaso en Copa América. Mientras que Córdova es interino y, se supone, está iniciando un proceso con nuevas caras.

Además de esta kilométrica diferencia, también está el tema de la Generación Dorada, que parece borrada de La Roja en este nuevo proceso. Pero, también hay similitudes entre ambos.

Político argentino plantea burda teoría sobre la “masacre de Avellaneda” y culpa a espías chilenos

ver también

Político argentino plantea burda teoría sobre la “masacre de Avellaneda” y culpa a espías chilenos

Decisiones y consecuencias: la extraña similitud entre Córdova y Gareca

Cuando Ricardo Gareca hizo su nómina, en agosto de 2024, le llovieron las críticas. No porque haya faltado algún jugador de renombre, sino que, más bien, porque decidió no llamar a ningún futbolista del entonces puntero del torneo nacional.

La Universidad de Chile era líder y se quedó sin nombres en el llamado del Tigre, mientras que Colo Colo tuvo cuatro llamados (Carlos Palacios, Vicente Pizarro, Brayan Cortés y Mauricio Isla) y Universidad Católica, uno (Eugenio Mena).

Nicolás Córdova ha repetido este patrón y, pese a la brutal distancia con sus más estrechos perseguidores, no llamó a ningún jugador del líder de la Liga de Primera 2025 para enfrentar a Brasil y Uruguay. Coquimbo Unido no tendrá representantes en la doble fecha.

Publicidad
Coquimbo Unido no tiene ningún nominado | Photosport

Coquimbo Unido no tiene ningún nominado | Photosport

¿Qué dijeron en Coquimbo Unido ante la ausencia de jugadores en la nómina de la Selección Chilena?

Cristian Zavala, llegado en el último mercado de pases al Pirata, resaltó la ausencia de jugadores de Coquimbo Unido en la nómina de Nicolás Córdova. “Trabajamos por estar en la nómina, somos los punteros y no hay ninguno de nosotros. Lo quería decir yo, no me importa si repercute mucho o no, pero nos molestó, nos calentó que ninguno de nosotros, Galani, Salinas, que están viviendo un gran presente, no sean nominados”, dijo el ex Colo Colo.

¡Lo hizo de nuevo! Iván Zamorano habla con acento español: “Hostia…”

ver también

¡Lo hizo de nuevo! Iván Zamorano habla con acento español: “Hostia…”

Lee también
Sin Neymar ni Vini Jr.: La nómina de Brasil para enfrentar a Chile
Selección Chilena

Sin Neymar ni Vini Jr.: La nómina de Brasil para enfrentar a Chile

Debutante en La Roja Adulta reveló quién le avisó de su convocatoria
Selección Chilena

Debutante en La Roja Adulta reveló quién le avisó de su convocatoria

Las cosas no cambian: Felicevich "ronca" en La Roja de Nico Córdova
Selección Chilena

Las cosas no cambian: Felicevich "ronca" en La Roja de Nico Córdova

No lo creen: la tercera baja que sumaría la U ante Colo Colo
U de Chile

No lo creen: la tercera baja que sumaría la U ante Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo