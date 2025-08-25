El 24 de agosto del 2024, Ricardo Gareca lanzaba la nómina para hacer frente a Argentina y a Bolivia en la doble fecha de Eliminatorias de principios de septiembre. Casi un año después, Nicolás Córdova hace lo mismo, pero para los duelos ante Brasil y Uruguay.

Es distinta la perspectiva de ambos. Si bien Ricardo Gareca aún no era vilipendiado por su actuar en la Selección Chilena, ya venía de un fracaso en Copa América. Mientras que Córdova es interino y, se supone, está iniciando un proceso con nuevas caras.

Además de esta kilométrica diferencia, también está el tema de la Generación Dorada, que parece borrada de La Roja en este nuevo proceso. Pero, también hay similitudes entre ambos.

Decisiones y consecuencias: la extraña similitud entre Córdova y Gareca

Cuando Ricardo Gareca hizo su nómina, en agosto de 2024, le llovieron las críticas. No porque haya faltado algún jugador de renombre, sino que, más bien, porque decidió no llamar a ningún futbolista del entonces puntero del torneo nacional.

La Universidad de Chile era líder y se quedó sin nombres en el llamado del Tigre, mientras que Colo Colo tuvo cuatro llamados (Carlos Palacios, Vicente Pizarro, Brayan Cortés y Mauricio Isla) y Universidad Católica, uno (Eugenio Mena).

Nicolás Córdova ha repetido este patrón y, pese a la brutal distancia con sus más estrechos perseguidores, no llamó a ningún jugador del líder de la Liga de Primera 2025 para enfrentar a Brasil y Uruguay. Coquimbo Unido no tendrá representantes en la doble fecha.

¿Qué dijeron en Coquimbo Unido ante la ausencia de jugadores en la nómina de la Selección Chilena?

Cristian Zavala, llegado en el último mercado de pases al Pirata, resaltó la ausencia de jugadores de Coquimbo Unido en la nómina de Nicolás Córdova. “Trabajamos por estar en la nómina, somos los punteros y no hay ninguno de nosotros. Lo quería decir yo, no me importa si repercute mucho o no, pero nos molestó, nos calentó que ninguno de nosotros, Galani, Salinas, que están viviendo un gran presente, no sean nominados”, dijo el ex Colo Colo.