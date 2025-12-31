ver también No sólo el directorio: la razón por la que Colo Colo todavía no anuncia a Joaquín Sosa

Si bien hay varios nombres en carpeta, Colo Colo sorprendió en las últimas horas con un tapado. El Cacique está buscando un centrodelantero y, cuando todos apuntaban a otros candidatos, apareció uno que se acerca más de lo que se imaginaba: Robert Morales.

El atacante del Toluca de México es el gran deseo de Fernando Ortiz para el 2026 y así se lo ha hecho saber a la dirigencia de Blanco y Negro. Una situación que se analiza en detalle y que lo tiene hoy como la prioridad en ese puesto, incluso por encima de otros como Damián Pizarro y Luciano Vietto.

Toda la verdad sobre el interés de Colo Colo en Robert Morales

La aparición de Robert Morales entre los posibles refuerzos de Colo Colo para 2026 no ha dejado de llamar la atención. En su canal de YouTube el periodista Edson Figueroa se refirió al caso y remarcó que de humo no tiene nada. “La noticia de mejor fuente que me enteré esta jornada. Es una opción real, pero hay varias dificultades en el camino“.

El reportero albo enfatizó en que el atacante paraguayo de 26 años no será considerado en el Toluca de México para el año que viene. “Está declarado como transferible, se habla mucho de que cumplió un ciclo“.

Robert Morales es el tapado de Colo Colo para su delantera en 2026. Foto: Getty Images.

De hecho, es el propio entrenador del Cacique quien está presionando por su arribo. “Me decían que es del gusto total del Tano Ortiz. Hay relación, comienza su carrera como técnico en el fútbol paraguayo y después va a México. Si alguien lo tiene visto es él“.

Publicidad

Publicidad

El reportero albo fue más allá y, además de confirmar que el interés existe, remarcó que “Está tazado en 2 millones de dólares, pero se abre la opción de un préstamo“.

La llegada de Robert Morales a Colo Colo no será fácil, ya que también interesa en clubes de Brasil y Arabia Saudita. No obstante, su deseo es tener más ritmo y en Colo Colo podría tenerlo sin problemas.

ver también Exige una sola cosa: Colo Colo reactiva opción de Esteban Andrada ante salida de Brayan Cortés

Edson Figueroa no se detuvo ahí y reveló que el paraguayo pasa a ser el número uno en la lista de 9 para el 2026 en el Cacique. “Está ahí, gusta y podría ser hasta la primera opción por requisito del entrenador“.

Publicidad

Publicidad

Aunque recordó que, para que cualquier atacante llegue, primero debe haber una esperada salida. “El centrodelantero también está amarrado a lo de Salomón Rodríguez. Sigo sin recibir respuesta cuando he consultado, pero la intención es que salga. No se ha logrado, así como ayer se decía que no había nada por Cortés y surge lo de Argentinos Juniors“.

Robert Morales pasa a ser una de las obsesiones de Colo Colo para la temporada 2026. El Cacique quiere a un centrodelantero que le meta presión a Javier Correa y ruega para poder dejar todo listo la primera semana de enero.

¿Cuáles fueron los números de Robert Morales en Toluca?

Desde que llegó al Toluca en 2023 hasta ahora, Robert Morales ha logrado disputar un total de 79 partidos oficiales. En ellos ha aportado con 13 goles y 8 asistencias en los 3.161 minutos que acumuló dentro de la cancha.

Publicidad

Publicidad