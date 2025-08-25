¿Se acuerdan de la teleserie que hubo entre Universidad de Chile y el representante de jugadores Fernando Felicevich? Que en medio de las tratativas por traer a Eduardo Vargas estaba la opción que Matías Sepúlveda, otro jugador de su corral, pudiera llegar al Vitória de Brasil.

Pues bien, también recordarán que el equipo originario de Salvador de Bahía quería firmar al “Tucu” pero pagando en cuotas por su incorporación. Ante la negativa de los azules a esta propuesta, el agente hizo caer todas las operaciones en torno a ésta.

Pues bien, Vitória vuelve a hacer noticia, pero esta vez de forma negativa. En el cierre de la fecha 21 del Brasileirao, fueron hasta el Estadio Maracaná en Río de Janeiro para visitar al Flamengo, donde sufrieron la peor derrota en sus 126 años de historia.

Vitória sufrió la peor goleada de su historia ante Flamengo

En el primer tiempo, el cuadro rubronegro se puso rápidamente en ventaja, con las anotaciones de Samuel Lino al minuto 2 y de Pedro (3′). La goleada para el equipo del lesionado Erick Pulgar se concreta con el uruguayo Giorgian De Arrascaeta (34′) para poner el 3-0 con el que fueron al descanso.

Con otras dos anotaciones de Pedro (47′, 59′), más apariciones en las redes de Samu Lino (50′), Luiz Araújo (54′) y Bruno Henrique (81′), Flamengo selló la mayor goleada en la historia del Brasileirao desde 2003, y le propinó al Vitória su peor caída en 126 años.

¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones del Brasileirao?

Producto de esta derrota, el equipo que quiso tener al “Tucu” Sepúlveda en sus filas cae hasta la 17° posición en la Tabla de Posiciones del Brasileirao con 19 puntos, en igualdad con Vasco Da Gama pero con peor diferencia de gol, de -14.

Mientras que Flamengo se posiciona como el exclusivo líder de la competición con 46 unidades, pese a tener un juego pendiente, y aventaja por cuatro a su escolta, Palmeiras, y a siete del tercero, Cruzeiro.

