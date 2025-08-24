Es tendencia:
Revelan la dura decisión que toma la Conmebol con el polémico presidente de Independiente

Néstor Grindetti se apuró en viajar a Asunción tras el escándalo que se produjo en la Copa Sudamericana entre los argentinos y la U.

Por Carlos Silva Rojas

Parte de los incidentes en Avellaneda.
© FOTOBAIRES/PHOTOSPORTParte de los incidentes en Avellaneda.

Los hinchas de Universidad de Chile vivieron una pesadilla el pasado miércoles en Avellaneda, porque fueron brutalmente golpeados por los barristas de Independiente y luego por la policía argentina.

Los serios incidentes ocurridos en Buenos Aires obligaron al árbitro Gustavo Tejera a cancelar el partido, por lo que la Conmebol debe determina al ganador de la llave por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Apenas se produjeron los lamentable sucesos el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, intentó sacar ventaja deportiva y dijo que iban a pedir la victoria por secretaría.

“Vamos a defender la posición de Independiente en todas las instancias que corresponda. Esperar el informe de Conmebol y sobre ese informe, vamos a defender a Independiente. Hay un claro responsable, el simpatizante de Universidad de Chile“, fueron algunas de sus polémicas declaraciones.

La Conmebol no recibe a Néstor Grindetti

Néstor Grindetti está dispuesto a buscar que Independiente siga en carrera en la Copa Sudamericana, por lo que el pasado jueves viajó a Asunción para hacer “lobby” en la Conmebol.

El viaje del dirigente no sirvió de mucho, en realidad de nada, porque el periodista argentino Pablo Carrozza contó que ningún alto ejecutivo recibió al directivo del Rojo.

La hinchada de Independiente antes de los incidentes. Foto: Fotobaires/Photosport

Ni siquiera lo recibieron cuando estuvo en Paraguay”, contó el comentarista, que además explicó que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, no quiso escuchar los descargos de Grindetti.

La Unidad Disciplinaria de la Conmebol tiene la última palabra, pero todo apunta a que Independiente será castigado y la U pasará de ronda en la Copa Sudamericana.

