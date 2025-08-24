Una verdadera tragedia se produjo el pasado miércoles en el marco del partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, donde los hinchas azules se llevaron la peor parte.

Los fanáticos de la U que llegaron a Avellaneda vivieron un infierno, porque fueron golpeados por parte de la hinchada local y también de la siempre polémica policía argentina, incluso, habrá querellas por intento de homicidio para los involucrados.

La situación generó que el partido de revancha por los octavos de final fuera cancelado, con ventaja para los chilenos por 2-1 en la serie. Ahora la Conmebol debe definir qué equipo clasificará a cuartos de final.

Abogado de la U apura a la Conmebol con jugada maestra

Una de las caras visibles de Azul Azul es el abogado y director de la concesionaria José Ramón Correa, quien empieza a meter presión a la Conmebol con importantes declaraciones.

“No quiero entrar en el fondo porque los equipos legales están trabajando, pero la U no debiese quedar eliminada. Nosotros no éramos el club organizador. Me costaría mucho pensar un caso donde por actos homicidas el sancionado sea el equipo visitante”, lanzó con dureza el jurista en diálogo con La Tercera.

Luego, se lanzó contra Independiente, incluso contó que no han recibido ningún llamado desde el club argentino.

“Hasta este momento no hemos recibido una llamada. A lo mejor tenemos una deformación en Chile, pero todos nos unimos cuando hay una tragedia y dejamos de lado las diferencias. Esas son buenas prácticas, que son esas líneas que no se cruzan, pero parece que acá el color de la tiza es otro. No sé…”, recalcó.

Universidad de Chile espera la decisión de la Conmebol y todo apunta a que será el rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

