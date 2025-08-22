Si bien el futuro de Universidad de Chile e Independiente en la edición 2025 de Copa Sudamericana está en manos de la Unidad Disciplinaria de Conmebol, a casi 48 horas de la barbarie que se perpetró en Avellaneda, en Argentina aparecen nuevos y escabrosos detalles.

Lo llamativo de las últimas informaciones que surgen al otro lado de la Cordillera es que todas apuntan no sólo a la mala planificación del club en materia de seguridad, sino también al papel que tomó en el incidente la barra brava de la institución.

Fue el diario deportivo Olé quien presentó un reportaje que cuenta cómo fue, paso a paso, la planificación que realizó la hinchada de Independiente para atacar a mansalva a los fanáticos de la U en la Tribuna Pavoni Alta del Estadio Libertadores de América.

Ataque a hinchas de la U por barra de Independiente fue “planificado”

La publicación detalla que si bien ocurrieron incidentes antes del juego, no fue hasta el minuto 35 del primer tiempo que desde uno de los grupos que conforman la facción más violenta de la hinchada, Los Dueños de Avellaneda, establecieron el plan de acción para violentar la tribuna visitante.

Junto con apuntar que la barra de la U “arrojó a los locales piedras, pedazos de mampostería, bombas de estruendo e incluso dos inodoros“, el medio indica que hubo dos intentos de los hinchas de Independiente para invadir y golpear a sus rivales, aunque el primero fue contenido por la Policía de Buenos Aires.

“La facción que luego logró entrar fue Dueños de Avellaneda, que siempre ocupa la tribuna Santoro baja. Este grupo compuesto por integrantes de una banda que reside en la villa 21-24 de Barracas, tiene contactos con el mundo del narcomenudeo“, advierte el diario Olé.

Así fue el ataque de la barra brava del Rojo

“La barra oficial, que conoce cada rincón del estadio, aprovechó la oportunidad y se filtró a través de la calle Pastoriza hasta la Garganta Número 1. Desde ese sector subieron hasta el tercer nivel y derribaron dos portones para acceder a la parte baja de la tribuna visitante”, apunta la información del medio trasandino.

Además, añade que “un grupo de miembros de la seguridad privada no pudo oponer mucha resistencia, ya que fueron superados ampliamente en número. En esa zona, debajo de las gradas, se desató una cruenta batalla cuerpo a cuerpo entre ambas hinchadas”. A partir de acá, la barbarie.

“El grupo de violentos de la U resistió mientras los chilenos iban desalojando la tribuna. Hubo lucha con palos y también con facas, cuchillos y manoplas. Varios terminaron con cortes o incluso apuñalados. Cuando la popular visitante ya estaba más vacía, la barra de Independiente logró acceder y atacó al grupo de rezagados que se resistían a irse. El desenlace fue trágico”, finaliza el reportaje.

