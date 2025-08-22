Un partido de fútbol se transformó en una tragedia el pasado miércoles, cuando los hinchas de Universidad de Chile fueron hasta torturados por los de Independiente en el estadio Libertadores de América de Avellaneda.

El lanzamiento de proyectiles de lado a lado entre chilenos y argentinos fue escalando hasta transformarse en una barbarie, porque los locales abusaron de la ventaja numérica y de la nula acción policial en el duelo de la Copa Sudamericana.

Las consecuencias para ambos equipos pueden ser brutales, porque la Conmebol ya abrió un expediente por lo ocurrido en Buenos Aires y se esperan medidas fuertes.

Abogado argentino asegura que Independiente está en peor pie que la U

Muchas voces han analizado lo ocurrido en Avellaneda y alguien que sabe es el abogado argentino Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho deportivo.

El transandino, con informe en mano, detalló en su cuenta de X que Independiente está en mucho peor pie que la U y olfatea las penas del infierno para el Rojo.

“Las infracciones que se imputan a Independiente y Universidad de Chile. Independiente está en una posición más desfavorable que el club chileno”, explicó en primera instancia.

Luego, detalló cuales son las infracciones que cometió el equipo argentino en el duelo internacional.

También hizo lo propio con la situación en la que se encuentra el cuadro nacional, donde lo más grave es la reincidencia.

Los abogados de Independiente y Universidad de Chile tiene plazo hasta el 27 de agosto para presentar pruebas a favor de sus clubes.