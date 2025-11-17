Es tendencia:
Copa Sudamericana

Atlético Mineiro vs. Lanús: Fecha, horario y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana

La gran final definirá al campeón del torneo internacional.

Por Franccesca Arnechino

Final de la Copa Sudamericana.
© Getty ImagesFinal de la Copa Sudamericana.

En pocos días viviremos la final de la Copa Sudamericana, que se definirá entre dos grandes que lograron llegar a esta instancia: Atlético Mineiro y Lanús, ambos enfrentados por el mismo objetivos, salir campeón.

Durante septiembre, el consejo de la CONMEBOL decidió que la final no se llevará a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el sábado 22 de noviembre. Es por eso, que te contamos todos los detalles de cómo se desarrollará el certamen internacional.

¿Cuándo y a qué hora es la final de la Copa Sudamericana?

Atlético Mineiro vs. Lanús jugarán este sábado 22 de noviembre, desde las 17:00 hora chilena, en el Estadio Defensores del Chaco en la ciudad de Asunción.

Recordemos, que a diferencia de las demás etapas del torneo, si el encuentro termina en empate tras los 90 minutos, se disputará una prórroga de 30 minutos, en dos tiempos de quince.

Si después del tiempo añadido el marcador sigue igualado, el campeón se decidirá mediante una definición por penales.

¿A qué torneo clasifica el campeón de la Copa Sudamericana?

El triunfador se queda con el trofeo, pero también clasifica a la Recopa Sudamericana, certamen que se juega en formato de ida y vuelta, ofrece una recompensa económica, además de ampliar el historial internacional del club.

La otra clasificación es a Copa Libertadores, con un cupo directo a la fase de grupos del máximo torneo continental, que además del reconocimiento deportivo trae consigo un importante beneficio financiero, ya que la participación asegura un monto considerable en premios.

