A pesar que ya han pasado muchas horas de los incidentes entre U. de Chile e Independiente, siguen saliendo nuevos detalles o testimonios. Esta vez, habló uno de los hinchas lanzados al vacío.

El partido de la Copa Sudamericana entre el Bulla y el Rojo pasó a segundo plano por los graves hechos de violencia que se registraron en las tribunas del Estadio Libertadores de América. Alrededor de 20 seguidores del Romántico Viajero quedaron heridos.

El hincha de U. de Chile que empujaron al vacío

Una de las imágenes de los incidentes que han dado la vuelta al mundo, es la de barristas de Independiente empujando al vacío a seguidores de Universidad de Chile. De milagro no hubo muertos. Uno de ellos habló sobre la traumática experiencia.

“Todos los doctores me han dicho que estoy caminando de milagro. A mis compañeros lo mismo. Me empujaron, tengo los videos. Somos tres personas los que saltamos porque nos pegaron. Nos hicieron saltar. Venían con cuchillas, con fierros, no había otra opción de escapar“, explicó el hincha a Meganoticias. La víctima no quiso revelar su identidad.

Lo peor del testimonio del afectado, es que tras caer desde la tribuna visitante la pesadilla no terminó. Según denuncia, una vez en el suelo, lastimados, volvieron a ser golpeados por barras de Independiente e incluso, por la Policía de Argentina.

“Después de caer, en vez de sacarnos la Policía de ahí, nos hacen encontrarnos con más hinchas de Independiente. Nos quitaron la ropa, las zapatillas, las poleras, todo, después nos pesca la Policía y nos sube a un retén que era máximo para 10 personas, y nos suben a 50. Un hacinamiento que no se podía respirar”

“Cuando caigo perdí la consciencia. Sentí un pitido en el oído, la vista nublada y adolorido. Ahí empecé a levantarme, a recuperarme. Ayudé a mi amigo que estaba al lado mío que también se había tirado. Después nos pegan los de Independiente, nos quitan las cosas y ahí sale la Policía. Nos pegan y nos tiran donde había más hinchas de la U. Nos trataron como a animales, no nos dejaron comer”, cerró el lastimado chileno.