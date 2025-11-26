Gustavo Quinteros va por el jugador más polémico que tuvo en Colo Colo

Comienza a moverse el mercado de pases en Argentina y uno de los clubes más activos en estas primeras horas es Independiente de Avellaneda. El ‘Rojo‘, con Gustavo Quinteros al mando, espera volver a los primeros planos futbolísticos y el DT buscaría recurrir a nombres que tuvo en su paso por Colo Colo.

En las últimas horas, sonaron en el conjunto de Avellaneda Agustín Bouzat y Juan Martín Lucero. Sin embargo, ahora se suma otro nombre y, sin duda, uno de los más llamativos debido a su larga historia de polémicas.

Se trata de Maximiliano Falcón. El defensor charrúa, que actualmente es compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, comenzó a sonar con fuerza en Argentina tras la posible salida de Kevin Lomónaco.

¿Maximiliano Falcón a Independiente?

Medios partidarios al conjunto de Independiente comenzaron a hablar del interés del conjunto de Avellaneda por el ex defensor de Colo Colo.

En específico, el medio ‘Rojo demolición’ señaló en su cuenta de X (antes Twitter): “MERCADO | ¿El reemplazo de Kevin? 😳” para posteriormente agregar: “Maximiliano Falcón, defensor central del Inter Miami, sería el apuntado ante una posible salida de Lomonaco 👀 ¿Qué piensan? 🤔”.

La publicación rápidamente generó revuelo entre la parcialidad del cuadro de Avellaneda, mostrando en su mayoría dudas con respecto a su presente en la MLS; “No es jerarquía” y “Casi nula la cantidad de jugadores que salen de la MLS y rinden” son algunos de los comentarios que tiene la publicación en contra del ‘Peluca’.

Recordemos que Maxi llegó a Colo Colo con Gustavo Quinteros en el banco, fue en la recordada temporada 2020, donde el Cacique peleó el descenso y justamente, Falcón llegó a reforzar ese plantel a mediados de año junto a nombres como Ignacio Jara, Jorge Valdivia y Pablo Solari.

Con los albos levantó seis títulos y en 2025 puso fin a su etapa para migrar, no exento de polémicas, al Inter Miami de la MLS.

