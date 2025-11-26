Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Argentina

Gustavo Quinteros va por el jugador más polémico que tuvo en Colo Colo

Desde Argentina avisan que Quinteros solicitó a un viejo conocido como reemplazo de Kevin Lomónaco.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Gustavo Quinteros podría reencontrarse con un viejo conocido en Argentina.
© ALEX DIAZ/PHOTOSPORTGustavo Quinteros podría reencontrarse con un viejo conocido en Argentina.

Comienza a moverse el mercado de pases en Argentina y uno de los clubes más activos en estas primeras horas es Independiente de Avellaneda. El ‘Rojo‘, con Gustavo Quinteros al mando, espera volver a los primeros planos futbolísticos y el DT buscaría recurrir a nombres que tuvo en su paso por Colo Colo.

En las últimas horas, sonaron en el conjunto de Avellaneda Agustín Bouzat y Juan Martín Lucero. Sin embargo, ahora se suma otro nombre y, sin duda, uno de los más llamativos debido a su larga historia de polémicas.

Se trata de Maximiliano Falcón. El defensor charrúa, que actualmente es compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, comenzó a sonar con fuerza en Argentina tras la posible salida de Kevin Lomónaco.

¡Otro más! Gustavo Quinteros quiere dejar a Colo Colo y la U sin codiciado goleador

ver también

¡Otro más! Gustavo Quinteros quiere dejar a Colo Colo y la U sin codiciado goleador

¿Maximiliano Falcón a Independiente?

Medios partidarios al conjunto de Independiente comenzaron a hablar del interés del conjunto de Avellaneda por el ex defensor de Colo Colo.

En específico, el medio ‘Rojo demolición’ señaló en su cuenta de X (antes Twitter): “MERCADO | ¿El reemplazo de Kevin? 😳” para posteriormente agregar: “Maximiliano Falcón, defensor central del Inter Miami, sería el apuntado ante una posible salida de Lomonaco 👀 ¿Qué piensan? 🤔”.

La publicación rápidamente generó revuelo entre la parcialidad del cuadro de Avellaneda, mostrando en su mayoría dudas con respecto a su presente en la MLS; “No es jerarquía” y “Casi nula la cantidad de jugadores que salen de la MLS y rinden” son algunos de los comentarios que tiene la publicación en contra del ‘Peluca’.

Publicidad
Tweet placeholder

Recordemos que Maxi llegó a Colo Colo con Gustavo Quinteros en el banco, fue en la recordada temporada 2020, donde el Cacique peleó el descenso y justamente, Falcón llegó a reforzar ese plantel a mediados de año junto a nombres como Ignacio Jara, Jorge Valdivia y Pablo Solari.

Con los albos levantó seis títulos y en 2025 puso fin a su etapa para migrar, no exento de polémicas, al Inter Miami de la MLS.

Publicidad
Falcón y Quinteros, quienes protagonizaron varias discusiones en su etapa en el Cacique, podrían reencontrarse en Avellaneda. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Falcón y Quinteros, quienes protagonizaron varias discusiones en su etapa en el Cacique, podrían reencontrarse en Avellaneda. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Lee también
Quinteros quiere dejar a Colo Colo y la U sin codiciado goleador
Colo Colo

Quinteros quiere dejar a Colo Colo y la U sin codiciado goleador

Sorpresón: Quinteros va por su regalón albo en Independiente
Internacional

Sorpresón: Quinteros va por su regalón albo en Independiente

Jugador de Independiente plantea lo que nadie había dicho de la llave vs la U
U de Chile

Jugador de Independiente plantea lo que nadie había dicho de la llave vs la U

Los cuatro jugadores que recupera Colo Colo para su "final" contra Cobresal
Colo Colo

Los cuatro jugadores que recupera Colo Colo para su "final" contra Cobresal

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo