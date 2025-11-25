¡Otro más! Gustavo Quinteros quiere dejar a Colo Colo y la U sin codiciado goleador

Colo Colo y Universidad de Chile aún no terminan de disputar la temporada 2025, pero ya piensan en lo que será el 2026 y en los nombres que buscarán para reforzar sus planteles.

En ese contexto, semanas atrás surgió el nombre de Juan Martín Lucero, exgoleador del ‘Popular’, quien actualmente atraviesa un complejo presente en Fortaleza de Brasil, donde es suplente en un equipo que pelea por evitar el descenso en el Brasileirao.

Sin embargo, desde Argentina advierten que la tarea de contar con Lucero no será sencilla para los clubes chilenos, debido a que Gustavo Quinteros, quien dirigió al delantero en su etapa en Colo Colo, le habría solicitado a Independiente de Avellaneda ir por su fichaje.

Independiente va por el fichaje de Juan Martín Lucero

El periodista deportivo argentino y seguidor de Independiente, Facundo Fazio, habló en el programa ‘Paladar Rojo’ y reveló que Quinteros habría apuntado al delantero, pretendido por albos y azules, como uno de sus refuerzos claves para 2026.

El comunicador añadió que, independiente de si el ‘Rojo’ clasifica o no a un torneo continental, el exentrenador de Universidad Católica y Colo Colo habría puesto como exigencia la llegada de tres refuerzos. Uno de ellos sería en la posición de delantero, donde uno de los nombres con más opciones es justamente Juan Martín Lucero.

“Un delantero que le gusta y quiere Quinteros es Juan Martín Lucero, el ex-Independiente. Él lo tuvo en Colo Colo y salió campeón con Quinteros”, añadió.

Lucero vistió la camiseta de Independiente entre 2014 y 2016, anotando 9 goles en 41 partidos.

Finalmente, detalló parte del presente del atacante de 34 años: “Está en Fortaleza, hoy es suplente, pero la verdad es que no tuvo un mal paso en Fortaleza. Pero Juan Martín Lucero apúntenlo, porque creo que van a mover alguna ficha por él”, cerró.

