Damián Pizarro puede comenzar a ver la vida con mayor optimismo. Su nombre ha estado en el centro del debate por su llamado a la pre-nómina de Nicolás Córdova en la selección chilena Sub 20.

Pero el exjugador de Colo Colo tenía una preocupación aún mayor de cara a la nueva temporada del fútbol europeo: Su futuro. Las chances en el Udinese iban a ser pocas junto a Alexis Sánchez, su compatriota.

Sin embargo, el jugador se adelantó a Maravilla en la definición de lo que hará. Aún cuando fue parte del Friulani en entrenamientos y amistosos, es oficial que parte con un nuevo destino.

Damián Pizarro se adelantó a Alexis Sánchez: Juega en decano europeo

En las últimas horas, los rumores se fueron tornando ciertos. Damián Pizarro formará parte de uno de los decanos del fútbol europeo en una operación que se supo el fin de semana.

El ex Colo Colo armó sus maletas repletas de sueños en Europa para viajar con destino a Francia, donde disputará a partir de los próximos días su máxima categoría, la Ligue 1, de la mano de un club histórico.

Se trata de Le Havre Athletic Club, de la Alta Normandía, un decano del fútbol francés, donde se selló el préstamo de parte del Udinese para contar con sus servicios.

Y la presentación fue a la altura de un club que tiene más de 130 años de historia, en un sillón, puso un VHS con la leyenda “Mercado 25/26”, donde luego se sienta y posa con un balón antiguo.

“Un nouveau Ciel&Marine est enregistré. À la découverte de sa nouvelle maison (Un nuevo cielo y mar se registró. Descubriendo su nuevo hogar)” fueron los mensajes de la cuenta del club para dar la bienvenida a Damián Pizarro.

Mira la presentación en modo retro, con balón y VHS, de Damián Pizarro:

De esta manera, el chileno tendrá su segunda aventura en el fútbol europeo, luego de no sumar mayores chances en Udinese. Ahora, lo hará de la mano de un histórico francés que no lo pasa bien en la Ligue 1.

