El futuro de Alexis Sánchez en Europa parecía estar definido, pero en las últimas horas todo dio un vuelco inesperado y volvieron las dudas sobre dónde continuará su carrera, luego de que se revelará una supuesta ruptura total con el Udinese.

Horas después de conocerse esa información, se filtró que el delantero no estaría en los planes de esta temporada del Udinese. De acuerdo a Mondo Udinese, aunque Alexis se presentó a los últimos entrenamientos con la idea de quedarse, la situación cambio drásticamente.

La señal más clara llegó en la presentación oficial del plantel en el Estadio BlueEnergy, donde se anunció la platilla completa sin mencionar al chileno ni al brasileño Brenner.

¿Regreso a Colo Colo en el futuro?

Según reveló La Tercera, el tocopillano rechazó propuestas de la MLS y del fútbol de Arabia Saudita, ya que su intención es seguir en el Viejo Continente.

Una de las razones sería la situación personal que atraviesa junto a su pareja, la modelo rusa Alexandra Litvinova, quien está embarazada. Debido al contexto internacional, obtener la visa para esos destinos podría complicar sus planes familiares.

El medio revela que como al tocopillano le queda un año de contrato, la sensación que hay es que no lo liberarán, por lo que cuál interesado en quedarse con sus servicios deberá negociar o esperar y realizar una mejor oferta cuando se abra nuevamente el mercado, señalando que entre los más interesados en quedarse con Sánchez son “Fenerbahçe y, sobre todo, el Colo Colo”, expresó el medio.

Hace algunas semanas se reveló que el equipo que dirige José Mourinho tendría una contundente oferta en donde pagarían 4 millones de dólares anuales, el acceso a un avión privado para visitar sus viñedos en Italia y la opción de renovar si es que cumple con cierta cantidad de goles por ciclo.