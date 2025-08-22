A pesar de que el futuro de Alexis Sánchez en Europa parecía estar resuelto, la situación volvió a dar un giro inesperado y reaparecen las dudas sobre dónde jugará la próxima temporada, luego de que se reportara una ruptura total con el Udinese.

Recientemente, un artículo de La Tercera reveló que el tocopillano rechazó las ofertas de otros países fuera de Europa, como la MLS y la liga de Arabia, debido a que quiere seguir en el Viejo Continente, ya que su pareja, la modelo rusa Alexandra Litvinova, está embarazada, y debido a la contingencia internacional, podría ser difícil para ella sacar visa internacional hacía esos destinos.

Sin embargo, a pocas horas de esta información todo dio un nuevo giro, ya que se reveló que el jugador no estaría en los planes de esta temporada.

Se quiebra la relación de Alexis y Udinese

Según reveló el medio Mondo Udinese, a pesar de que el jugador chileno parecía querer quedarse en el equipo tras presentarse a los últimos entrenamientos, todo cambio y ahora, de forma definitiva, vuelven las dudas sobre su futuro.

Esto porque en la presentación del equipo en el Estadio BluEnergy se anunció la plantilla completa, excepto el brasileño Brenner y, sobre todo, el chileno mencionado, lo que dejaría en claro la postura en las que están las cosas.

Alexis tiene contrato hasta el 2026 en el equipo italiano.

El jugador tiene contrato hasta el 2026, por lo que los italianos no dejarán que salga a menos que haya una compensación económica, en ese escenario la opción más probable es el Fenerbahçe quienes habrían hecho una oferta sustancial por el chileno, pero las negociaciones llevan estancadas algún tiempo.

Solo queda esperar durante los próximos días en que se defina donde jugará la próxima temporada el goleador chileno.