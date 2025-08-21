Alexis Sánchez le comunicó en los últimos días a su familia que será papá por primera vez, fruto de la relación que tiene con su novia europea Alexandra Litvinova.

Esta noticia en Chile ha llamado la atención de muchos fanáticos del fútbol, que luego de una publicación hecho por la modelo rusa esta tarde se volcaron a dejarle más de 100 comentarios.

Como si fuera una teleserie en la que esperan un final feliz, le dejaron los mensajes en español. “Cuenta luego si el Alexis va a ser papá, me tení en la intriga”, fue uno de los más aplaudidos sobre la noticia del goleador histórico de la selección chilena.

“Toda la ropa holgada para que no se le note, pero está más que claro”, fue otro de los que llamó mucho la atención porque efectivamente no está usando una tenida ajustada.

Los chilenos se sienten “tíos” con Alexis

Muchos más comentarios le fueron llegando. “Tiene un chilenito en la panza”,

“me tení nerviosa”, “preciosa mamy para un hijo maravilla” y “ahí está la panza! se le nota ya! Yo creo que tiene como 6 meses aprox o ya cumpliendo casi los 6”, se aventuraron.

La novia de Alexis

Incluso uno apostó a que “parece que es niñita”, algo que es posible que a estas alturas lo sepan por las ecografías.

Las buenas vibras llegaron. “Que bien. Que todo salga buen en el parto. Muchas energías buenas para ustedes”, “cuida a nuestro Niño Maravilla, si él es feliz Chile entero es feliz” y “embarazadísima, que sean felices y que ése bebé sea la inspiración de nuestro Alexis”, agregaron.

Sánchez está poniéndose a punto en Udinese luego de que no se concretara su salida al Fenerbahce y se mantendrá jugando en Italia, a la espera de tener oportunidades.

