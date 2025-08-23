La relación entre Alexis Sánchez y el Udinese no da para más. En las últimas horas se conoció que el Niño Maravilla no entrará en los planes para esta temporada y le buscan un nuevo destino para que pueda seguir con su carrera.

El bajo nivel, las lesiones y su tensa relación con Kosta Runjaic terminaron por amargar lo que debía ser un retorno a casa para el chileno. Y si bien algunos todavía soñaban con que se quede, lo cierto es que hasta su DT ya lo despide.

Este sábado previo al duelo por la Serie A ante el Hellas Verona, el entrenador del tocopillano decidió sacar la voz por el caso. Ahí, además de confirmar que las cosas siguen como en la campaña anterior, ratificó que en los próximos días habrá novedades sobre el adiós del delantero.

DT de Udinese le pone la lápida a Alexis Sánchez, pero…

En medio de los rumores de salida de Alexis Sánchez en Udinese, el técnico Kosta Runjaic contó la verdad. El estratega se refirió al armado del plantel para la temporada que arranca y fue lapidario con el caso del Niño Maravilla.

Alexis Sánchez comienza a despedirse de Udinese. Foto: Getty Images.

“En cuanto a Sánchez, no tengo mucho que añadir. Teníamos muchas esperanzas, llegó lesionado y luego no estaba contento con su temporada, tuvo algunos pequeños problemas“, comenzó señalando.

Si bien Kosta Runjaic enfatizó en que Alexis pertenece al club, lo cierto es que no le pueden dar los minutos que pide. “Sigue siendo jugador del Udinese y quiere jugar más, dada su calidad, pero no podemos garantizarlo“.

En esa misma línea, avisó que “ambos estamos trabajando de la misma manera, aún quedan algunos días para encontrar una solución que satisfaga a todos. No estará con nosotros el lunes porque la situación sigue evolucionando“.

Descartado ante el Hellas Verona, su DT dijo que en los próximos días se conocerán detalles de su futuro. “Está entrenando bien ahora. Forma parte del grupo y puede participar en entrenamientos más específicos, veremos qué pasa la semana que viene“.

De esta forma, Alexis Sánchez comienza a cerrar su etapa con Udinese después de un año para el olvido. El Niño Maravilla se quedó en las ganas pero no pudo demostrar en la cancha que aún puede competir en la élite de Europa.

¿Cómo le fue a Alexis Sánchez en la última temporada en Udinese?

Alexis Sánchez define su salida del Udienese luego de una terrible última temporada, en la que disputó 14 partidos oficiales. En ellos no marcó goles ni dio asistencias en los 479 minutos que estuvo dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Udinese?

A la espera de lo que pase con Alexis Sánchez, Udinese se enfoca en lo que será su estreno en la Serie A. Con Damián Pizarro en sus filas, el Zebrette recibe al Hellas Verona este lunes 25 de agosto desde las 12:30 horas.

