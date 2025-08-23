Se termina la historia. Pese a que todavía le queda un año completo de contrato, Udinese le mostró definitivamente la puerta de salida al chileno Alexis Sánchez, y su entrenador Kosta Runjaic le dejó en claro que no está en sus planes para la temporada de Serie A.

La prueba más contundente de aquello se produjo en la presentación del plantel que realizó el cuadro de Friuli este viernes en el BluEnergy Stadium, donde sí apareció el otro chileno Damián Pizarro, pero el tocopillano ni rastro hubo de su presencia.

Pues bien, acá viene la parte de la historia que se vuelve una absoluta locura. El medio partidario Mondo Udinese que pertenece La Gazzetta dello Sport, aseguró en su publicación que hay dos equipos que tienen interés en firmar a Alexis, y que uno de ellos es nada menos que Colo Colo.

ver también “Quiebre total”: Udinese confirma que Alexis Sánchez no seguirá y le buscan nuevo club

El rumor en Italia: ¿Alexis Sánchez a Colo Colo?

“Cualquier interesado en Sánchez debe llegar a un acuerdo con los Bianconeri”, indica la publicación sobre el futuro del tocopillano, para luego afirmar que “los equipos más interesados parecen ser el Fenerbahce y Colo Colo“. Así como lo ve.

El problema es que este medio italiano omite importante información al respecto. Y es que en primer término, el Cacique ya no puede incorporar refuerzos para lo que resta en Liga de Primera, pues ya se cerró oficialmente el mercado de fichajes.

Pero quizás lo más importante, en segundo lugar, es que según dio a conocer el medio partidario DaleAlbo, “Alexis Sánchez nunca fue opción en Colo Colo, es más, se le vinculó más con Universidad de Chile o un posible retorno a River Plate“.

Publicidad

Publicidad

Alexis Sánchez jugó por Colo Colo en la temporada 2006-2007 (Archivo)

Y para terminar con esa mentira total que se inventaron en Italia, el propio deseo del futbolista nacional es quedarse en Europa, puesto que próximamente será padre de su primer hijo junto a la modelo rusa Alexandra Litvinova.

Los números del “Maravilla” en el Cacique

Alexis Sánchez llegó a Colo Colo para el segundo semestre del 2006, enviado a préstamo por Udinese tras adquirirlo desde Cobreloa. Durante el año que estuvo en los albos disputó 2.332 minutos en 35 juegos, donde registró ocho goles y tres asistencias.

Publicidad