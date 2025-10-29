DT de Le Havre destroza los códigos del fútbol y ridiculiza a Damián Pizarro: “No está…”

El delantero chileno Damián Pizarro vive su segunda temporada en Europa y parece que no se adapta al fútbol del Viejo Continente, pese a que salió como cedido desde Udinese.

El formado en Colo Colo dejó el cuadro italiano para jugar a préstamo en Le Havre, de la Ligue 1 de Francia, pero tampoco ha ganado continuidad en el cuadro galo.

El delantero, que no vino a jugar el Mundial Sub 20 por negativa de su club, no la pasa bien en el cuadro de Normandía y está confinado en banco de suplentes.

DT de Le Havre contra Damián Pizarro

El entrenador de Le Havre, Didier Digard, conversó con Paris Normandie Sport, donde le consultaron por el delantero chileno y su respuesta fue más que tajante.

“Está comprometido, escucha, pero no está a la altura de la tarea“, dijo sin dudarlo el estratega, dejando muy mal parado al chileno.

Damián Pizarro apenas ha jugado dos partidos desde su llegada a Le Havre, donde suma 26 minutos y obviamente no ha convertido goles.