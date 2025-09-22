Damián Pizarro tuvo su debut en la Ligue 1 de Francia. Y su club rescató un empate 1-1. Pero el Le Havre perfectamente pudo haber ganado al Lorient, aunque la impericia afectó mucho al cuadro del delantero chileno, quien ingresó a 13 minutos del final.

El ex jugador del Udinese de Italia, quien no fue convocado al Mundial Sub 20, reemplazó a Mbwana Samatta. Pero no pudo dejar su nombre en el marcador, que ya había tenido el gol del beninés Aiyegun Tosin para los visitantes. Y el senegalés Issa Soumaré igualó para el equipo del chileno.

Tras el partido, el director técnico dio a entender que Pizarro tendrá muchas oportunidades. Sobre todo si la dinámica del equipo no cambia. “De nosotros depende seguir con la convicción y no dejar que el rival tome la iniciativa. Tenemos que presionar mucho, muy alto y tomar la iniciativa. Podríamos haber esperado algo mejor”, explicó Didier Digard.

Damián Pizarro jugó su primer partido en Le Havre.

Le Havre tuvo hasta un tiro al poste y varias ocasiones más que su rival. Algo que motivó una ironía de Digard que bien puede significar muchas oportunidades para Damián Pizarro. “Vamos a intentar llegar 30 veces y quizá así podemos hacer goles”, aseguró el otrora mediocampista del Middlesbrough de Inglaterra.

“Es una tarea de todos. Hay cosas buenas a pesar de todo. No vamos a tirar todo a la basura. Hay decepción, no quiero ser demasiado duro. Espero algo mejor en lo ofensivo y cuando digo eso, hablo de todos los jugadores. Insistiremos, voy a trabajar para eso”, manifestó el adiestrador de Pizarro. Qué duda cabe: un estímulo para el ariete chileno formado en las inferiores de Colo Colo.

DT de Le Havre da a entender que Damián Pizarro sumará muchos minutos en Francia

Este DT tuvo a Damián Pizarro como uno de los que se estrenó en Francia, pero también le dio una chance a Younes Namli. “Necesita un tiempo para adaptarse, conocer un poco a los compañeros y el campeonato”, dijo sobre el volante ofensivo.

Una visión que seguramente le cabe a todos los refuerzos, donde figura el “9”. La igualdad le vino muy mal al entrenador. “Estoy decepcionado con el empate como lo estuve con la derrota ante Estrasburgo”, lanzó Digard tras este empate en un partido que siente que su equipo dominó.

La camiseta de Damián Pizarro en el Le Havre de Francia. (Foto: @HAC_foot).

“Demuestra que vamos progresando, pero también que hay mucho camino por recorrer”, cerró Didier Digard, quien ya mira hacia adelante y planifica su siguiente desafío en la Ligue 1: el 28 de septiembre, Le Havre visitará al Metz por la sexta jornada en la máxima categoría francesa.

Así va Le Havre en la tabla de posiciones de la Ligue 1 2025-2026

Le Havre se ubica en el 15° lugar al cabo de cinco partidos jugados en la Ligue 1 de Francia.

