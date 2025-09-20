El gran evento que tendrá el país en 2025 será el Mundial Sub 20, que se desarrollará en Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca.

La selección chilena ya tiene nómina para el torneo y la gran sorpresa de Nicolás Córdova en el listado fue la ausencia de Damián Pizarro, quien pese a ser uno de los pocos futbolistas que militan en el extranjero, no fue considerado.

La baja del atacante formado en Colo Colo no está del todo clara, aunque la versión que suena con más fuerza es que su club, Le Havre, no le permitió estar en la Copa del Mundo.

Especialista revela el motivo de la ausencia de Damián Pizarro en el Mundial

La ausencia de Pizarro y también la de Iván Román generaron revuelo, aunque la del defensor se debe a que Atlético Mineiro no lo facilitó y además está suspendido por tres partidos.

Acerca de la baja de Damián Pizarro habló el ex DT de la selección chilena Sub 20 César Vaccia, quien le dijo a El Mercurio la razón de su no convocatoria.

“Pizarro quedó afuera por rendimiento, no anduvo bien en el Sudamericano. A eso obviamente se suma lo que ocurrió con sus vacaciones, cuando decidió no ir a la Selección. Aunque está en su pleno derecho, a mí como técnico no me habría parecido bien”, dijo el DT.

Chile deberá enfrentar el Mundial Sub 20 sin uno de sus referentes.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Nueva Zelanda en el Mundial Sub 20?

El debut de Chile en el Mundial Sub 20 será el sábado 27 de septiembre, cuando desde las 20:00 horas se mida con Nueva Zelanda en el estadio Nacional.