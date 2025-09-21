Damián Pizarro tuvo una última semana más que movida y en la que terminó teniendo su revancha. Este domingo el delantero hizo su esperado estreno con la camiseta del Le Havre en el empate 1 a 1 ante Lorient.

El ex artillero de Colo Colo y Udinese terminó quedando al margen de la nómina de Nicolás Córdova para el Mundial Sub 20. Las razones son varias, pero la principal era el poco rodaje que tuvo en el último año, uno de los motivos por los que decidió partir a la Ligue 1 de Francia.

Y si bien ya llevaba algunos partidos mirando todo desde el banquillo, no fue hasta esta tarde que debutó de manera oficial. Sin duda buenas noticias para un fútbol chileno que necesita de sus figuras jóvenes de cara al futuro.

Damián Pizarro tiene ingrato debut en el fútbol francés con Le Havre

El esperado estreno de Damián Pizarro en el fútbol francés finalmente llegó. Este domingo el chileno sumó sus primeros minutos con la camiseta del Le Havre en un duelo que terminó siendo muy ingrato.

Damián Pizarro jugó su primer partido en Francia. Foto: Getty Images.

Fue el elenco visitante el que logró abrir la cuenta en los 21′ minutos de juego gracias a una gran jugada de Tosin Aiyegun. Hubo que esperar hasta el complemento, cuando el reloj marcaba los 47′, para que el cuadro del ex Colo Colo lograra el empate con Issa Soumaré.

Publicidad

Publicidad

El encuentro se hizo muy cerrado en el segundo tiempo, por lo que el Le Havre comenzó a mover el tablero. Fue en los 77′ cuando el DT decidió llamar a Damián Pizarro para que hiciera su estreno y así cortar con su sequía de minutos en Europa.

ver también Otro papelón: presidente de la FIFA deja plantado a Pablo Milad para el Mundial Sub 20

El chileno se mostró muy activo en el ataque, aunque no fueron muchos los balones que recibió. En los 85′ tuvo quizás la más clara cuando le filtraron un pase, pero que se le terminó desviando en sus propios pies. Para colmo, más tarde recibió una fuerte entrada que terminó en amarilla para Abdoulaye Faye.

Eso sí, más allá de no poder marcar o asistir, el artillero se saca la rabia de encima. Sin ser convocado al Mundial Sub 20, aspira a romper redes en Europa para así dar el salto de inmediato a la adulta de cara al 2026.

Publicidad

Publicidad

Damián Pizarro debuta con la camiseta del Le Havre y comienza oficialmente su aventura en Francia. El delantero quiere ganarse su lugar como uno de los chilenos destacados y tendrá una dura misión si quiere lograrlo.

¿Cuáles son los números de Damián Pizarro esta temporada?

Con su actuación ante el Lorient, Damián Pizarro llegó a 1 partido oficial disputado con Le Havre en la temporada 2025/26. En él no marcó goles ni tuvo asistencias en los 13 minutos que acumula dentro de la cancha.

ver también Cuentan la verdadera razón de la ausencia de Damián Pizarro en el Mundial Sub 20: “Quedó afuera por…”

¿Cuál es el próximo partido del Le Havre?

Damián Pizarro y Le Havre ahora ponen la mira en la próxima fecha de la Ligue 1. El domingo 28 de septiembre desde las 12:15 horas el elenco del chileno visita al Metz.

Publicidad