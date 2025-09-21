El proceso de Pablo Milad al mando del fútbol chileno no deja de sumar papelones. A días del inicio del Mundial Sub 20 a realizarse en nuestro país, el mandamás de la ANFP recibe un duro golpe desde la FIFA.

Luego de toda la polémica que hubo cuando dejaron fuera a Chile de la organización de la cita planetaria de 2030 junto a Argentina, Uruguay y Paraguay, las relaciones no quedaron bien. Gianni Infantino intentó arreglar las cosas dándole el torneo juvenil, pero tal parece que no le interesa mucho ser parte de él.

Así por lo menos quedó claro en las últimas horas tras conocerse que el mandamás del fútbol se bajó de la inauguración. Un hecho que ya genera comentarios en redes sociales y dejan aún peor al cuestionado hombre al mando del balompié criollo.

Gianni Infantino deja pagando a Pablo Milad para el inicio del Mundial Sub 20

Pese a que es una competencia oficial y de las más importantes a su cargo, Gianni Infatino le hace el quite a Chile. El presidente de la FIFA no vendrá a la inauguración del Mundial Sub 20, en un hecho insólito y que ya genera polémica entre los hinchas.

Gianni Infantino no vendrá a la inauguración del Mundial Sub 20 de Chile. Foto: Archivo.

Fue el diario La Tercera el que reveló la decisión del mandamás del fútbol, la que hizo llegar a las oficinas de la ANFP aunque con importante detalle. “Avisó que solo viajará para la final del certamen planetario. Es decir, estará en Santiago para el duelo que se dispute el 19 de octubre, en el reducto capitalino“, señalaron.

Eso no es todo, ya que pese a que se ausentará de todo el certamen, el presidente de la FIFA solicitó butacas exclusivas. “Pidió reservar toda una zona VIP para las diferentes autoridades y exfutbolistas que estarán presentes en el Nacional“.

Desde el citado medio revelaron a dos que sí estarán presentes. Gabriel Boric, presidente de la República, además de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, sí serán parte del inicio del Mundial Sub 20.

La situación ha generado un enorme revuelo, ya que se esperaba que Gianni Infantino participara de un torneo oficial del ente rector del fútbol. No obstante, su agenda parece estar más enfocada a otras actividades que a las que le corresponden a su cargo.

Pablo Milad suma un nuevo golpe en su ya terrible proceso al mando de la ANFP. El Mundial Sub 20 se disputará sin el presidente de la FIFA en las tribunas, lo que deja en claro que poco le interesa lo que pase en este lado del mundo.

¿Cuándo debuta Chile en el Mundial Sub 20?

Chile cuenta las horas para hacer su esperado debut en el Mundial Sub 20 de nuestro país. La Roja hará su estreno el día sábado 27 de septiembre desde las 20:00 horas enfrentando a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional.

¿Cuáles son los rivales de Chile en el Mundial Sub 20?

Chile será el anfitrión de la nueva versión del Mundial Sub 20. La Roja tendrá una dura fase de grupos, en la que tiene como rivales a Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

