Después de no haber tenido el protagonismo esperado, Damián Pizarro decidió cambiar de aires. El delantero fue presentado días atrás como refuerzo del Le Havre y este domingo esperaba hacer su estreno oficial.

El atacante dejó el Udinese para buscar más rodaje en la Ligue 1 de Francia, donde su nuevo equipo es uno de los que está complicado en el fondo. Sin embargo, lo que debía ser una jornada histórica terminó en un papelón.

El ex delantero de Colo Colo se quedó con las ganas de ver acción y miró desde el banquillo cómo sus compañeros dejaban escapar un empate en la agonía. Y es que un torpe penal terminó por sentenciar una derrota que puede costar muy caro.

Damián Pizarro mira desde la banca agónica derrota del Le Havre

La aventura de Damián Pizarro en el Le Havre comenzó de la peor manera posible. Pese a que se fue buscando más protagonismo, el delantero no se movió de la banca y vio la derrota por la cuenta mínima de su equipo ante el Estrasburgo.

El encuentro, en que el chileno tuvo su primera convocatoria en el cuadro francés, estuvo muy complicado para ambos elencos. Si bien el HAC tuvo la mayor cantidad de llegadas, fue el local el que se acercó con más peligro.

Fue así como llegaron los descuentos, cuando Yassine Kechta cometió un torpe penal. Desde los 12 pasos Joaquín Panichelli no perdonó, sellando el 1 a 0 agónico y que les vale tres puntos de oro.

La decisión del técnico Didier Digard ha dado que hablar entre los hinchas del Le Havre. El DT optó por mantener en la cancha a Mbwana Samatta pese a que no estuvo nada de fino ni se generó chances y no darle minutos a Damián Pizarro.

Quedará esperar ahora para ver si es que el chileno logra ir sumando bonos en los próximos entrenamientos. Será fundamental que tome ritmo si es que quiere ser considerado para el Mundial Sub 20 o se quedará afuera.

Damián Pizarro tuvo una primera convocatoria para el olvido en el Le Havre. El delantero está rogando por una oportunidad y así poder demostrar que puede ser un aporte real.

¿Cuáles fueron los números de Damián Pizarro en la última temporada?

Entre el primer equipo y la juvenil, Damián Pizarro logró disputar un total de 7 partidos oficiales con el Udinese. En ellos no tuvo goles, aportó con 1 asistencia y alcanzó los 305 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuál es el próximo partido del Le Havre?

Damián Pizarro pone la mira en la próxima fecha de la Ligue 1 para hacer su estreno en el Le Havre. Su equipo ahora se prepara para recibir al Lorient el domingo 21 de septiembre a partir de las 12:15 horas.