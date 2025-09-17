Pronósticos Flamengo vs Estudiantes de La Plata: el Mengão es favorito contra el León

RedGol trae los mejores pronósticos deportivos para apostar en Flamengo vs Estudiantes (LP), ida de los cuartos de final de la Libertadores.

Flamengo es ampliamente favorito contra Estudiantes de La Plata en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Mengão, con un plantel repleto de estrellas, lleva nueve partidos sin derrotas, con seis triunfos y tres empates, mientras que el Pincha atraviesa un presente delicado, con apenas un triunfo en sus cinco recientes presentaciones.

En la antesala del encuentro, que se disputará en el Maracaná, nuestro analista te trae los tres pronósticos destacados para que contemples antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Flamengo vs Estudiantes de La Plata

Próximo gol (Gol 1): Flamengo + Goles de Flamengo: Más de 1.5 1.78 Anotará o dará una asistencia: Giorgian De Arrascaeta 1.78 Atajadas de Fernando Muslera: 5+ 1.95

Flamengo marca primero y al menos dos veces

Flamengo parte como favorito para quedarse con el triunfo en la ida de los cuartos de final frente a Estudiantes de La Plata. El Mengão acumula nueve partidos sin derrotas, con seis victorias y tres empates. En cuatro de sus últimos cinco encuentros abrió el marcador y convirtió dos o más goles.

Por su parte, el Pincha llega golpeado tras perder sus dos compromisos más recientes en la liga argentina, en los que recibió el primer tanto del partido y terminó encajando al menos otra anotación.

Próximo gol (Gol 1): Flamengo + Goles de Flamengo: Más de 1.5 – 1.78 en Betano

De Arrascaeta está imparable

Giorgian De Arrascaeta es la gran figura de Flamengo en la actualidad: acumula cinco partidos consecutivos marcando y siete con al menos un gol o una asistencia.

En la Copa Libertadores suma dos tantos, mientras que en la Serie A de Brasil lidera como el mejor jugador del torneo, con 13 goles y 10 asistencias en 20 presentaciones.

Anotará o dará una asistencia: Giorgian De Arrascaeta – 1.78 en Betano

Las estadísticas de Muslera en Estudiantes

En tres de sus cinco actuaciones como visitante defendiendo el arco de Estudiantes de La Plata, el arquero uruguayo Fernando Muslera registró al menos cinco atajadas.

A pesar de las dos recientes derrotas de su equipo en la liga, fue figura anteriormente ante Aldosivi, en condición de local, con cinco paradas para mantener el arco en cero y lograr el triunfo por 1-0.

Atajadas de Fernando Muslera: 5+ – 1.95 en Betano

Cuotas en Flamengo vs Estudiantes de La Plata

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Aplicaciones como la de Betano ofrecen estadísticas, cash out y notificaciones que te mantienen al tanto de cada jugada. De esta manera, puedes revisar tus elecciones minuto a minuto. En nuestra guía sobre cómo descargar y usar la app de Betano encontrarás todos los detalles para sacarle el máximo provecho.

Flamengo vs Estudiantes de La Plata: últimos partidos