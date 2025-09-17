Alexis Sánchez está feliz con su traspaso al Sevilla. Debutó con una asistencia de taco, en los entrenamiento se luce y hasta su pareja, la rusa Alexandra Litvinova, ya se mudó a la ciudad para esperar el nacimiento del hijo que tendrán en algunos meses.

El tocopillano se adaptó rápidamente y eso lo demostró participando de actividades extrafutbolísticas, como asistir a visitar la Virgen de los Reyes para entregarle un obsequio.

“Ha cumplido con el acto institucional de cada comienzo de temporada consistente en la tradicional ofrenda floral a la Virgen de los Reyes“, señaló el Diario de Sevilla, que publicó una una imagen del delantero.

Señalan que se trata de “un evento en el que consejo de administración, plantilla del primer equipo y cuerpo técnico se encomiendan a la Patrona de Sevilla y su archidiócesis para que, entre otras cosas, le respeten las lesiones”.

La ofrenda del Sevilla a la Virgen de los Reyes. Foto: El Diario de Sevilla

El Sevilla, limpio de lesiones

Hacen hincapié en el citado medio, que la ofrenda se hizo en un día donde están todos sanos. “Curiosamente fue el día que la enfermería se ha vaciado por completo tras entrenar ya Joan Jordán”, señalan.

Agregan que “los capitanes Gudelj y Marcao han sido los encargados de hacer la ofrenda en un acto que el club demoró, según explicó el presidente la semana pasada, para que pudiera estar la plantilla al completo una vez cerrado el mercado de fichajes”.

Justamente Alexis fue uno de los futbolistas que firmó en el cierre del mercado de pases, en una movida que fue bastante inesperada pero que puede suponer un segundo aire para el chileno.

El Sevilla vuelve a ver acción este sábado, desde las 13.30 horas, cuando enfrenten como visitante al Alavés. Aún no se sabe si el DT Matías Almeyda pondrá al tocopillano como titular.

